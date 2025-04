L’Amministrazione Comunale di Fasano è lieta di annunciare la presentazione ufficiale del progetto “Sin Escala”, patrocinato dal Comune e organizzato dalle scuole calcio argentine Rio Grande e Fair Play, con sede a Neuquén.

L’evento di presentazione si terrà venerdì 11 aprile alle ore 18:00 presso la Sala di Rappresentanza del Comune di Fasano. Saranno presenti, oltre all’assessore allo Sport del Comune di Fasano Giuseppe Galeota, i venti giovani calciatori argentini (nati negli anni 2008, 2009 e 2010) protagonisti dell’iniziativa, accompagnati dai loro istruttori e dai referenti locali del progetto.

I ragazzi soggiorneranno a Fasano nel periodo compreso tra il 7 e il 21 aprile, durante il quale svolgeranno attività di allenamento prevalentemente sul territorio comunale. Il programma prevede inoltre la disputa di partite amichevoli e sessioni di lavoro tecnico-tattico sotto la guida di allenatori qualificati.

«L’Amministrazione Comunale di Fasano è particolarmente orgogliosa di accogliere il progetto internazionale ‘Sin Escala’ – dice l’assessore Giuseppe Galeota -. Questa iniziativa rappresenta una preziosa opportunità di crescita sia per i giovani talenti argentini che per il nostro territorio. Vedere questi ragazzi vivere un’esperienza formativa e culturale a Fasano, entrando in contatto con le nostre realtà sportive e con la ricchezza del nostro patrimonio, è motivo di grande soddisfazione. Lo sport si conferma ancora una volta un potente veicolo di scambio e di incontro tra culture diverse, capace di arricchire profondamente le nostre comunità. Invitiamo calorosamente tutte le associazioni sportive locali a partecipare alla presentazione di questo progetto, che auspichiamo possa essere l’inizio di una proficua collaborazione e di un duraturo legame di amicizia».

Il progetto “Sin Escala” si propone di offrire ai giovani atleti un’immersione completa nell’esperienza di club professionistici e semi-professionistici pugliesi, unitamente alla scoperta del patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico del nostro territorio.

Come dichiarato dai promotori, l’iniziativa riveste un’importanza fondamentale per lo scambio interculturale, rappresentando un’opportunità di arricchimento personale e professionale sia per i giovani provenienti dall’Argentina sia per la comunità fasanese.

Tutte le associazioni calcistiche e sportive del territorio sono cordialmente invitate a partecipare all’evento di presentazione.

Ufficio Stampa

Città di Fasano