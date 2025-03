La gara tra Fasano e Brindisi è stata sospesa all’85’ dopo che, cinque minuti prima, una bottiglietta, lanciata dal settore ospite, ha colpito il numero 5 fasanese, Facundo Onraita.

Il match vedeva i padroni di casa in vantaggio per 2-0 grazie alle reti siglate nel primo tempo da Ballatore al 21′ e da Losavio al 5′ minuto di recupero.

L’arbitro, dopo qualche minuto di agitazione in campo, ha deciso di inviare le due squadre nello spogliatoio.

Dopo oltre 30 minuti, c’è stato il tentativo di riprendere la gara, anticipato da un avviso che alla primo lancio di oggetti l’incontro sarà definitivamente sospeso. Appena la gara è ricominciata, però, un nuovo lancio di oggetti dal settore brindisino ha portato il signor Artini di Firenze ad interrompere definitivamente il match.

Le tensioni non si sono limitate al terreno di gioco: all’esterno dello stadio si sono verificati ulteriori disordini, con le due tifoserie che hanno tentato più volte di venire a contatto. Le forze dell’ordine sono intervenute per riportare la situazione alla normalità, faticando non poco per contenere gli animi accesi dei sostenitori.

Per il Brindisi si prospetta una sconfitta a tavolino e pesanti sanzioni disciplinari, che potrebbero includere anche la squalifica del proprio campo di gioco.