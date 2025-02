Il Comune di Fasano si conferma protagonista di primo piano nel panorama europeo della mobilità sostenibile, assumendo il ruolo di capofila del progetto ADRIAMOVE, finanziato dal programma Interreg IPA ADRION 2021-2027.

ADRIAMOVE – “Active Development of sustainable Mobility Solutions for Enhanced Electric Transport in the Adriatic-Ionian Area” (Sviluppo della mobilità sostenibile per migliorare il trasporto elettrico nell’area ionica mediterranea) – mira a sviluppare e implementare azioni pilota per promuovere politiche e pratiche di mobilità urbana sostenibile. Il progetto coinvolge attivamente cittadini, attività economiche e turistiche, concentrandosi su soluzioni di mobilità verde come autobus elettrici, servizi di carpooling, e-bike e scooter elettrici.

Il Comune di Fasano, grazie alla sua visione lungimirante e all’impegno per la tutela dell’ambiente, ha saputo coordinare un partenariato internazionale di alto livello, che comprende sei Comuni (Dugopoglie in Croazia, Postumia in Slovenia, Argirocastro in Albania, Centar Sarajevo in Bosnia Erzegovina e Budva in Montenegro) e due Università (Università di Foggia e Università Ismail Qemali di Valona in Albania).

Il progetto ADRIAMOVE, della durata di 36 mesi, rappresenta una grande opportunità per il Comune di Fasano e per l’intera area adriatico-ionica di compiere un passo importante verso un futuro più sostenibile e a basse emissioni di carbonio.

«Modernizzare la Mobilità – dice il sindaco Francesco Zaccaria – è uno degli obiettivi che questa Amministrazione perseguita sin dalla suo insediamento. Abbiamo rinnovato gran parte della flotta dei mezzi a disposizione del Trasporto Pubblico Locale, e siamo molto contenti di essere capofila di un progetto così importante, che ci dà la possibilità di acquisire altre risorse per migliorare e modernizzare il Trasporto Pubblico Locale nella nostra città, che è una delle attività più complesse, considerato la vastità e l’ampiezza del territorio, ricco di centri abitati».

«Siamo orgogliosi di guidare questo progetto ambizioso – dice l’assessore alla Mobilità, Viabilità e Pedonalità Donatella Martucci -, che rappresenta un’occasione unica per favorire la sperimentazione di forme di mobilità sostenibile e lo scambio di buone pratiche in ambito trans frontaliero. Fasano si conferma città all’avanguardia, capace di collaborare con partner internazionali per affrontare le sfide del futuro e migliorare la qualità della vita dei cittadini».

Inaugurato con il kick off meeting dello scorso 14 gennaio, il progetto ADRIAMOVE prevede un primo convegno a Foggia il prossimo 28 febbraio, dal titolo “Transnational conference with Stakeholders and General Public”.

Lo step successivo alla conferenza trasnazionale di Foggia, sarà l’avvio per tutti i partner impegnati, ciascuno per la propria parte, di attività di studio e confronto su politiche, buone pratiche e infrastrutture dell’area di progetto. Questa fase si protrarrà, fino a settembre 2025. A seguire, il Comune di Fasano e il Comune di Budva organizzeranno due study visit in città che hanno implementato pratiche esemplari di mobilità sostenibile.

