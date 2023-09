Entrano nel vivo anche quest’anno i festeggiamenti dedicati dell’Ave Maris Stella, in programma al rione Casale di Brindisi dal 4 al 10 Settembre pv. Il programma prevede la celebrazione dei riti religiosi dedicati alla “Madonna del Mare”. Questi gli appuntamenti dettagliati dei prossimi giorni:

Mercoledì 6

ore 19.00: Celebrazione eucaristica “Maria, sposa dello Spirito Santo”

Giovedì 7

ore 19.00: Celebrazione eucaristica “Maria, intercede per noi”

ore 19.30: “Si alzò e andò in fretta…”, echi dalla Giornata Mondiale dei Giovani a Lisbona Momento di preghiera per i giovani con benedizione delle famiglie, dei giovani, dei ragazzi e dei bambini

Venerdì 8

ore 18.30: Celebrazione eucaristica, presso la chiesa Ave Maris Stella, presieduta da S. Ecc. Mons. Giovanni Intini, Arcivescovo di Brindisi-Ostuni

A seguire processione con i flambeaux verso il Villaggio Pescatori, percorrendo: via Bafile, via A. Cagni, via XV Novembre, via P. Longobardi, via Monticelli, via Palermo, via S.M. del Casale, arrivo Villaggio dei Pescatori

ore 21.30: Rosario presso il Villaggio Pescatori

Sabato 9

ore 18.00: Celebrazione Eucaristica (presso il Villaggio dei Pescatori) presieduta da Fra Andrea Viscardi (responsabile Pastorale Giovanile)

ore 19.00: Processione via mare e rientro in Parrocchia

Domenica 10

Celebrazioni eucaristiche ore 9.00, 11.00, 19.00

Ore 19.00 Celebrazione eucaristica presieduta dal Ministro provinciale dei Frati Minori Cappuccini fra Gianpaolo Lacerenza

Per i ragazzi è previsto dal 3 al 6 settembre, dalle 16 alle 20, un torneo di pallacanestro sul tema “Ragazzi in uscita”.

La comunità parrocchiale e i frati minori cappuccini