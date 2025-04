Il Festival Nazionale di Teatro “Di Scena a Fasano” dà ufficialmente il via ai lavori per la sua sedicesima edizione.

È online il bando di selezione della kermesse che si terrà al Teatro Sociale di Fasano nei weekend compresi dall’11 ottobre al 23 novembre 2025.

Il Festival fasanese è accreditato su scala nazionale come uno dei più prestigiosi ed è organizzato dal Gruppo di Attività Teatrali “Peppino Mancini”, da oltre trent’anni impegnato nella sua opera di promozione dell’arte recitativa, con il prezioso patrocinio del Comune di Fasano.

Potranno partecipare al Festival tutti i gruppi teatrali non professionistici residenti nel territorio nazionale. Saranno ammesse, dopo le fasi di selezione, 6 compagnie selezionate fra le iscritte che si esibiranno sulle tavole di legno del teatro fasanese per la fase finale.

La cerimonia di premiazione, che decreterà lo spettacolo vincitore e altri riconoscimenti per migliori attori e registi, avrà luogo domenica 30 novembre 2025.

Il “Di scena a Fasano” ha visto accendere i riflettori per la prima volta nel 2009 e nel corso degli anni è stato in grado di conquistare l’affetto e la fiducia del caloroso pubblico fasanese e l’ammirazione, su scala nazionale, di tanti appassionati e addetti ai lavori.

È possibile scaricare il bando della XV edizione al seguente link: https://tinyurl.com/gatXVIfestival

Termine iscrizioni: 10 giugno 2025.

Per ulteriori informazioni contattare il numero 380 7776954.

