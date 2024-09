Trasferta vietata per i tifosi del Brindisi FC al “Degli Ulivi” di Andria. Il Prefetto della BAT, previa condivisione con il Questore della BAT, ha disposto poco fa in via ufficiale il divieto di vendita dei tagliandi della partita Fidelis Andria – Brindisi FC di domenica 15 settembre (ore 16.00) ai residenti nella provincia di Brindisi. La decisione in base e in seguito alle determinazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive.