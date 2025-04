L’arbitro di calcio brindisino Marco Di Bello è stato convocato come video match official per la FIFA Club World Cup 2025.

La lista ufficiale è stata diramata dal Comitato Arbitrale della FIFA al termine di un percorso di preparazione tecnica, svolto attraverso una serie di seminari con gli arbitri di tutte le sei le Federazioni. Il Campionato Mondiale per club si disputerà dal 14 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti.

Marco Di Bello farà parte dei 24 video match officials che, durante la competizione internazionale, opereranno in Sala VAR.