Oggi si è svolto il 4° Congresso territoriale della Fim Cisl Taranto Brindisi, alla presenza di importanti figure sindacali, tra cui il segretario nazionale Valerio D’Alò, il segretario generale Fim Cisl Puglia, Michele Tamburrano e il segretario generale dalla Ust Cisl Taranto Brindisi, Luigi Spinzi. Durante l’evento, è stato eletto il nuovo Consiglio Generale dei metalmeccanici cislini, e sono emersi temi significativi riguardanti la lotta per un lavoro giusto e dignitoso in un contesto industriale complesso. Lo slogan del Congresso, “Fabbrichiamo: Valori che uniscono, partecipazione che trasforma”, evidenzia l’impegno della Fim Cisl per un sindacato etico e trasparente.

«Il settore metalmeccanico nelle province di Taranto e Brindisi – ha sottolineato Biagio Prisciano – è variegato, comprende aziende siderurgiche, eoliche, aeronautiche e petrolchimiche. La vertenza più critica riguarda l’ex Ilva-Acciaierie d’Italia, con oltre 20.000 lavoratori coinvolti. I problemi degli appalti, i ritardi nei pagamenti, e le sfide di aziende come Hiab e TI Automotive, sono stati al centro della discussione. Nel settore aeronautico, Avio Aero sta crescendo, mentre Dema affronta difficoltà. La Fim Cisl continua a lottare per diritti e sicurezza occupazionale, in un contesto di riconversione e bonifiche industriali».

Un punto chiave toccato dal segretario generale Biagio Prisciano (condiviso anche dalle altre organizzazioni sindacali presenti in sala) ha riguardato la richiesta di riaprire il tavolo di concertazione per il rinnovo del CCNL, con l’importanza della formazione e della comunicazione, specialmente verso le nuove generazioni tramite i social media. Il Congresso ha chiuso con un invito alla partecipazione attiva e alla solidarietà, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra per affrontare le sfide future.

Nell’ambito del tema congressuale, il segretario generale dalla Ust Taranto Brindisi, Luigi Spinzi ha ribadito la centralità della condivisione e della partecipazione nell’azione sindacale della Cisl con tutte le categorie, attraverso un lavoro in rete.

Nelle conclusioni del segretario nazionale della Fim Cisl, Valerio D’Alò sono emerse le varie sfaccettature di un settore, quello della metalmeccanica, che si trova a governare in maniera forte gli effetti della transizione. D’Alò ha salutato i presenti invitando tutti a fare tesoro dell’esperienza maturata in questi anni per affrontare al meglio le tante vertenze in atto, salvaguardando la dignità di ogni lavoratore.

Al termine dei lavori, è stata riconfermata all’unanimità la segreteria uscente, guidata da Biagio Prisciano, insieme a Pietro Cantoro e Gianluca Volpe. Biagio Prisciano, subentrato nel dicembre scorso, ha una lunga carriera sindacale, iniziata nel 1998 all’Ilva, dove ha ricoperto vari ruoli, inclusi quelli di Rls e responsabile dell’Esecutivo di fabbrica. La sua esperienza è stata fondamentale durante la vertenza dell’ex Ilva, portando alla realizzazione di un accordo sindacale nel 2018.

Pietro Cantoro, 49 anni, è attivo nella Fim Cisl dal 2000 e ha ricoperto ruoli di responsabilità nella sicurezza dei lavoratori e nella Commissione Aziendale Europea. Gianluca Volpe, 43enne brindisino, è operaio presso la Salver dal 2004 (Rsu dal 2011) e attivo nella Fim Cisl dal 2018, specializzandosi negli appalti metalmeccanici.

Il Congresso ha rappresentato un momento cruciale per ribadire l’importanza della solidarietà e della lotta per i diritti dei lavoratori, promuovendo un sindacato forte e coeso, pronto ad affrontare le sfide del futuro.

Ufficio Stampa Fim Cisl