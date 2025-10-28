Tre appuntamenti a novembre dedicati a chi vuole innovare, crescere e investire con strumenti concreti di finanziamento agevolato. Il ciclo, promosso da The Qube Incubatore Certificato, propone tre workshop gratuiti e operativi, rivolti a imprese, professionisti e giovani del territorio, con il patrocinio del Comune di Brindisi nell’ambito del progetto Case di Quartiere e il sostegno di Intesa Sanpaolo.

Programma degli incontri (ore 18:00–19:30):

• 3 novembre – Brevetti+ & Disegni+: rivolto alle imprese del territorio interessate a sviluppare una strategia brevettuale e di valorizzazione dei disegni/modelli nell’ottica di accrescere la capacità competitiva. Relatore: Ing. Salvatore Modeo (PMP, Scrum Master, Innovation Manager Certificato).

• 12 novembre – Resto al Sud 2.0: destinato a giovani under 35 anni, in condizioni di vulnerabilità, inattivi/disoccupati o destinatari del programma di politica attiva Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), che intendono avviare nuove attività nelle regioni del Mezzogiorno. Relatrice: Dott.ssa Vanessa Coppola (PM, Scrum Master, Innovation Manager Certificata).

• 13 novembre – Mini PIA e Mini PIA Turismo: pensati per imprenditori, operatori locali, commercialisti, liberi professionisti e PMI che desiderano investire in digitalizzazione, innovazione ed efficientamento. Relatore: Ing. Salvatore Modeo (PMP, Scrum Master, Innovation Manager Certificato).

Ogni workshop offre un focus tecnico, casi reali e un pre-check gratuito di ammissibilità per orientare la predisposizione delle domande di agevolazione. L’obiettivo è trasformare le opportunità in progetti cantierabili, diffondendo cultura d’impresa, capacità innovativa e strumenti di finanza agevolata.

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati.