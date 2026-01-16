Sabato 17 gennaio 2026, alle ore 17.00, presso l’Hotel Orientale di Brindisi, si terrà l’incontro pubblico “Separazione delle carriere: una riforma di civiltà”, promosso nell’ambito della campagna a sostegno del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo 2026.

L’iniziativa, organizzata da Forza Italia e dal Comitato Referendum Sì alla Giustizia, rappresenta un importante momento di confronto sui temi della riforma della giustizia, con particolare riferimento alla separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente, considerata una tappa fondamentale per garantire maggiore equilibrio, imparzialità e tutela dei diritti dei cittadini.

Interverranno l’on. Mauro D’Attis, deputato della Repubblica e segretario regionale di Forza Italia, l’on. Davide Bellomo, deputato e coordinatore regionale del Referendum Sì alla Giustizia, il sen. Paolo Sisto, viceministro della Giustizia, Gigi Riserbato, già sindaco di Trani e vittima di mala giustizia, Laura De Mola, segretaria provinciale di Forza Italia Brindisi, e Renzo De Leonardis, coordinatore provinciale del Referendum Sì alla Giustizia per Forza Italia.

Parteciperà inoltre Michele Padovano, ex calciatore e vittima di mala giustizia, che porterà la propria testimonianza personale. A moderare l’incontro sarà la giornalista e conduttrice televisiva Hoara Borselli, editorialista de “Il Giornale”.

L’evento è aperto al pubblico e si rivolge a cittadini, operatori del diritto e a tutti coloro che desiderano approfondire i contenuti della riforma e le ragioni del Sì al referendum, in un’ottica di maggiore trasparenza, equità e civiltà giuridica.

