Brindisi c’è!

Contro scettici, demolitori sistematici dell’efficacia dell’operato di Forza Italia di Brindisi e per Brindisi nell’attività del Governo, la nostra Città e il nostro Porto registrano l’inserimento nel decreto ministeriale dell’Ambiente, come hub dell’eolico offshore.

Ricadute per l’economia e l’occupazione cittadine, ingenti e volano per tutte le attività di impresa connesse.

Per chi non volesse capire, percorso di risanamento industriale, rilancio imprenditoriale e risveglio occupazionale avviati e confermati, per i quali Brindisi con Sentinella qualificata , l’on. Mauro D’ATTIS, ha davvero imboccato la strada giusta!

Grazie per quanto Forza Italia sta facendo per Brindisi e noi tutti di Forza Italia, CONTINUIAMO COSÌ!

Gli Assessori ed i Consiglieri di Forza Italia di Brindisi