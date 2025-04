L’Amministrazione Comunale ha approvato l’avviso pubblico per il rinnovo dei membri esterni della Consulta per la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale. A questo particolare organo, istituito nel 2021 e presieduto sino ad oggi da Salvatore Madaghiele, spetta il compito di interloquire con l’Amministrazione Comunale sulle scelte in materia di mobilità cittadina, raccogliendo le istanze e i suggerimenti provenienti dalla cittadinanza.

“La consulta – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – è un organo collegiale che coinvolge la società civile nelle scelte che riguardano la mobilità e la sicurezza stradale. Abbiamo deciso di istituirla per avere una visione più ampia possibile e avviare politiche efficaci in questo settore che risente particolarmente delle abitudini consolidate da parte della cittadinanza.”

La Consulta è composta da cinque componenti esterni, individuati tra le persone residenti a Francavilla Fontana con comprovata esperienza nel settore, da rappresentanti di associazioni o enti non lucrativi che operano sul territorio e che condividono le finalità della consulta ed esponenti del mondo della scuola. Completano la composizione dell’organo il Sindaco e l’Assessore al ramo che prendono parte alle riunioni senza diritto di voto.

“La consulta – conclude l’Assessore al ramo Sergio Tatarano – costituisce uno dei tanti organi introdotti in questi anni per creare un collegamento tra Amministrazione e cittadinanza in ottica di maggiore collaborazione sul tema della mobilità e della sicurezza stradale, che ultimamente ha assunto un’importanza decisiva in tutti i Comuni d’Italia. Ringrazio coloro che hanno fatto parte della consulta uscente che ha svolto un lavoro importante contribuendo a rendere le nostre decisioni sul tema più qualificate, vista la sensibilità e la competenza dei membri espressione di associazioni ciclistiche e di tecnici con specifica competenza nel campo.”

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è venerdì 16 maggio.

L’avviso pubblico è consultabile sul sito internet istituzionale.

Addetto stampa Comune di Francavilla Fontana