Nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale ha ricevuto in comodato d’uso gratuito un nuovo mezzo per il trasporto delle persone con disabilità o in condizione di fragilità.

Il veicolo, un doblò dotato di pedana elevatrice, è stato messo a disposizione dell’ufficio Servizio Sociali da PMG Italia e contribuirà a potenziare il servizio di taxi sociale. Il mezzo è stato acquistato grazie alla generosità di 13 aziende del territorio che hanno deciso di sostenere il progetto.

“Ringrazio PMG Italia e tutte le aziende che hanno contribuito all’acquisto del doblò attrezzato per il trasporto delle persone con disabilità. Grazie a questo nuovo mezzo – commenta l’Assessore ai Servizi Sociali Giuseppe Bellanova – potremo sostenere le esigenze di mobilità di una utenza più ampia che può richiedere l’attivazione del servizio di taxi sociale per raggiungere luoghi di cura. Una iniziativa che mette in primo piano la tutela dei diritti delle persone che diversamente non potrebbero accedere a servizi essenziali.”

Il taxi sociale è un servizio erogato in collaborazione con le associazioni Prociv-Arci e Pubblica Assistenza Francavilla con cui l’Amministrazione Comunale ha attivato una specifica convenzione. Il meccanismo di funzionamento è molto semplice. I due Doblò in uso all’ufficio Servizi Sociali, dotati di autista, sono messi a disposizione della cittadinanza più fragile per raggiungere centri di cura, strutture sanitarie, cliniche riabilitative e, in casi particolari, luoghi di lavoro.

I destinatari di questa misura sono le persone con disabilità, che usufruiscono del taxi a titolo gratuito, e anziani e adulti impossibilitati ad usare altri mezzi per spostamenti urbani ed extraurbani. La platea dei beneficiari è stabilita dall’Ufficio Servizi Sociali.

“In un mondo che corre al riarmo – conclude il Sindaco Antonello Denuzzo – è molto facile dimenticarsi di chi combatte la propria battaglia in silenzio e spesso in solitudine. Lo ha fatto il Governo nazionale definanziando numerose misure di sostegno come il reddito di cittadinanza e il contributo agli affitti, lasciando i comuni da soli ad affrontare le numerose richieste di aiuto delle persone in difficoltà. Noi proseguiamo nella direzione dell’inclusione. Lo abbiamo fatto prevedendo nel bilancio le risorse necessarie a colmare i vuoti lasciati dalle scelte della politica nazionale e lo facciamo oggi con il contributo dei privati, che ringrazio, che ci consentono di potenziare il taxi sociale con un nuovo veicolo.”

Addetto stampa Comune di Francavilla Fontana