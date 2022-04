Giovedì 28 aprile alle 17.30 il Sindaco Antonello Denuzzo, gli Assessori Nicola Lonoce e Sergio Tatarano, il Presidente della Consulta per la Mobilità Sostenibile Salvatore Madaghiele ed il progettista Ing. Nicola Berloco presenteranno in diretta streaming il Piano Urbano della Mobilità Ciclistica (PUMC) di Francavilla Fontana.

Il PUMC, che spicca tra i punti all’ordine del giorno della prossima seduta consiliare, ha già ottenuto i primi risultati concreti con il finanziamento da 853 mila euro da parte del Ministero delle Infrastrutture per la realizzazione di un percorso ciclopedonale legato ai luoghi storici di Francavilla Fontana.

“Con il PUMC – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – dotiamo la Città di un nuovo e inedito strumento per la mobilità sostenibile. È una tappa del lavoro di progettazione che stiamo portando avanti sin dal nostro insediamento che ci consentirà di accedere a finanziamenti dedicati e di dare una impostazione moderna ed ecosostenibile agli spostamenti urbani.”

Lo scopo principale del PUMC è ridistribuire i flussi di traffico consentendo il transito in sicurezza delle biciclette. Per raggiungere questo obiettivo il piano definisce la creazione di nuovi percorsi oppure, dove le strade non lo consentono, la rifunzionalizzazione degli spazi esistenti. Il piano è pensato in armonia con le infrastrutture ciclabili regionali e i percorsi europei realizzati o in programmazione che conducono sino alle porte di Francavilla Fontana.

Il percorso che ha condotto alla definizione del Piano ha visto la partecipazione attiva della Consulta della Mobilità Sostenibile, delle associazioni e della cittadinanza che hanno preso parte agli incontri preliminari tenuti con l’ing. Berloco fornendo indicazioni, pareri e suggerimenti.

“Giovedì 28 aprile – conclude l’Assessore Sergio Tatarano – torneremo a parlare del PUMC a poche ore dall’approdo in Consiglio Comunale. È un appuntamento importante per entrare ulteriormente nel dettaglio sulle scelte strategiche che ci attendono nel prossimo futuro. Si tratta di un nuovo capitolo del percorso di partecipazione che abbiamo introdotto nell’agenda dell’Amministrazione Comunale. L’invito è a seguire i lavori ed intervenire in diretta per contribuire al dibattito.”

La documentazione relativa a questo strumento urbanistico è consultabile sul sito internet istituzionale.

Comune di Francavilla Fontana