Nelle scorse ore l’Amministrazione Comunale ha dato il via libera all’indizione di una gara ponte per individuare il nuovo gestore del servizio di raccolta dei rifiuti.

La decisione, che non implica l’uscita del Comune di Francavilla Fontana dall’ARO Br/1, intende dotare la Città in tempi brevi di un servizio di igiene urbana più moderno ed adeguato alle esigenze della cittadinanza.

“Abbiamo deciso – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – di non attendere oltre. Risale allo scorso agosto l’approvazione in ARO del progetto da mettere a gara per individuare il nuovo gestore del servizio per i comuni appartenenti all’ambito. Ad oggi AGER, la stazione appaltante individuata, non ha ancora pubblicato il bando. Tutto questo lascia presupporre tempi molto lunghi che semplicemente non possiamo permetterci.”

Il progetto che sarà messo a gara ricalcherà quello approvato in ARO lo scorso agosto. La procedura della gara ponte, espressamente prevista dalla normativa, prevede la sottoscrizione di un contratto di durata biennale con il soggetto che si aggiudicherà la gara con la clausola di risoluzione immediata in caso di avvio del servizio d’ambito.

“Con la gara ponte – prosegue l’Assessora all’Ambiente Numa Ammaturo – vogliamo accelerare il percorso che abbiamo avviato in ARO per modernizzare il servizio e adeguarlo alle esigenze della nostra Città che sono profondamente mutate dal 2008, anno di stipula dell’appalto attualmente in proroga, ad oggi. Non possiamo indugiare ulteriormente.”

Il progetto approvato in ARO, su cui si baserà la gara ponte, prevede una estensione del porta a porta nelle contrade con eliminazione dei cassonetti presenti, dotazione di mastelli dedicati per tutte le tipologie di rifiuto per le utenze domestiche urbane e di carrellati per gli utenti delle contrade.

L’erogazione del servizio dovrà avvenire con nuovi mezzi che garantiranno una maggiore efficienza. Il progetto prevede, inoltre, il potenziamento del servizio di igiene urbana con un aumento del monte ore dedicato alla pulizia.

“Il progetto industriale del nuovo appalto – conclude l’Assessora Ammaturo – che sarà stralciato dal progetto di gara Aro era già stato oggetto di discussione all’interno delle forze di maggioranza e aveva come base di partenza le varie problematiche riscontrate sul campo in questi primi due anni di esperienza amministrativa, pertanto, si provvederà alla loro risoluzione mediante il potenziamento dei servizi, con l’utilizzo di mezzi nuovi e con l’incremento del monte ore.”

Comune di Francavilla Fontana