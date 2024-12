Freedom Jazz Festival (winter) torna il 3 e 4 gennaio al Teatro Comunale di Mesagne. D’intesa con il Comune di Mesagne, supportata da Puglia Culture, la rassegna, che porta il jazz internazionale nella città di Mesagne dal 2012, è organizzata e promossa dall’Associazione Lydian.

“Il festival – si precisa nel comunicato di Lydian – è organizzato in collaborazione con il Comune di Mesagne, grazie alla decisa volontà del Sindaco Toni Matarrelli, del Delegato alla Cultura Avv. Marco Calò e da Puglia Culture che per il secondo anno consecutivo ha scelto di sostenere il progetto Freedom. Il festival è inserito nel progetto ARTI LC Musiculture”.

Ecco il programma:

VENERDì 3 GENNAIO – Ore 21.00

GABRIELE MIRABASSI trio

Gabriele Mirabassi clarinetto

Nando Di Modugno chitarra classica

Pierluigi Balducci basso acustico

Protagonista della serata è Gabriele Mirabassi, uno dei massimi virtuosi odierni del clarinetto a livello internazionale. Affiancato dal chitarrista Nando Di Modugno e il bassista Pierluigi Balducci, i tre musicisti proseguono il loro viaggio evocativo e suggestivo dal Mediterraneo all’America del Sud, su una rotta in cui si intersecano jazz, folklore ed echi della tradizione classica.

Clarinettista stimato e conosciuto in tutto il mondo, Gabriele Mirabassi si muove con uguale disinvoltura sia nella musica classica che nel jazz. Negli ultimi anni poi svolge una ricerca approfondita sulla musica strumentale popolare brasiliana e sudamericana in genere. Collabora sistematicamente con artisti di ambiti eterogenei, partecipando a progetti di teatro, danza, canzone d’autore, ecc. Le collaborazioni quindi nel corso degli anni sono state numerosissime. Nel jazz, fra i tanti Richard Galliano, Enrico Rava, Enrico Pieranunzi, Marc Johnson, John Taylor, Steve Swallow, Stefano Battaglia, Roberto Gatto, Rabih Abu Khalil, Edmar Castaneda. In Brasile: Guinga, André Mehmari, Monica Salmaso, Sergio Assad, Trio Madeira Brasil, Orquestra a Base de Sopro di Curitiba e molti altri. Nella musica classica: John Cage, Mario Brunello, Andrea Lucchesini, Marco Rizzi, Orchestra Filarmonica Marchigiana, Istituzione Sinfonica Abruzzese, Orchestra d’Archi italiana, Banda Sinfonica do Estado de Sao Paulo, Ensemble Conductus, Orchestra Bruno Maderna ecc. Mirabassi vanta un’intensa attività anche nel mondo del teatro, della canzone d’autore e della danza, ambiti nei quali ha collaborato con – per citarne solo alcuni – Gianmaria Testa, Erri De Luca, Ivano Fossati, Sergio Cammariere, Mina, Tosca.

SABATO 4 GENNAIO – Ore 21.00

Freedom Extensive meets SUSANNA STIVALI

SPECIAL GUEST: SUSANNA STIVALI – voce

Line Up FREEDOM EXTENSIVE:

Batteria e percussioni: Giovanni Angelini; Michele Ciccimarra.

Contrabbasso: Michele Colaci.

Piano acustico: Fabio Rogoli.

Synth/elettronica: Primo Maggio.

Chitarra: Livio Bartolo, Alessandro Lunedì.

Flauto traverso: Artur Xheraj.

Sax Alto: Antonio Pionato, Fabrizio Cinieri.

Sax tenore: Pietro Rosato, Simone Rosato.

Sax baritono: Terence.

Tromba: Giulio De Pasquale, Aldo Bucci.

Trombone: Michele Mele, Alberto Bollettieri.

FREEDOM CHOIR:

Sara Frassanito, Stefano Luigi Mangia, Margherita Miccoli, Serena Spedicato, Giorgia Brandi, Letizia Trianni, Francesca Suma, Beatrice Politano, Giada Imparato, Manuela Greco, Francesca Carlucci, Marco Leuzzi, Benedetta Fina, Benedetta Greco, Debora Maroccia, Alessandro Simonetti, Serena Serra, Davide De Luca, Maria Petralia.

“Freedom Extensive”, formazione ad organico variabile, questa volta composta da 17 musicisti provenienti da ogni angolo della Puglia, si esibirà sotto la direzione e con gli arrangiamenti dei M° Pietro Rosato e Livio Bartolo.

Alla consueta residenza artistica, cuore del progetto Freedom, è stata invitata la cantante SUSANNA STIVALI, la quale lavorerà con il “Freedom Choir”, istituito per l’occasione, insieme alla Freedom Extensive.

Il repertorio verterà su brani originali della Special Guest Susanna Stivali, di Fabio Rogoli, Sara Frassanito, Livio Bartolo, Gianni Lenoci e su alcuni brani editi tratti dal repertorio jazz sud-americano.

La residenza artistica è aperta al pubblico (gratuitamente), nei giorni 3 e 4 Gennaio dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00 presso il Teatro Comunale di Mesagne.

Susanna Stivali, residente a Roma, studia pianoforte, canto classico e jazz. Si perfeziona con Bob Stoloff e Murk Murphy e si specializza presso il Berklee College of Music di Boston.

Ha collaborato con grandi maestri del jazz contemporaneo, tra cui Lee Konitz, Miriam Makeba, Giorgia (MTV Unplugged), Chico Buarque De Hollanda, Jaques Morelenbaum, Fred Hersch, Rosario Giuliani, Rita Marcotulli, Paolo Damiani, Salvatore Bonafede, Ramberto Ciammarughi, Danny Grissett e Lea Freire, Edu Ribeiro.

Ha partecipato a varie colonne sonore collaborando, tra gli altri, con il M° Andrea Guerra. Compone musiche per il teatro e il cinema e ha scritto per Giorgia il brano Chiaraluce per l’album “Stonata” (2007).

Ha registrato quattro album da leader e insegna canto jazz presso il Conservatorio “Licinio Refice” di Frosinone.

Il Freedom Jazz Festival sarà mandato in diretta streaming sui canali della Web Radio “I-Next”.

ACQUISTO BIGLIETTI:

presso il botteghino del Teatro Comunale di Mesagne nei seguenti giorni ed orari:

Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 17.00/20.00.

Numero da contattare: 3391338519 – Katia Cucinelli.

online su Vivaticket.com a questo link:

3 Gen: Gabriele Mirabassi trio:

https://www.vivaticket.com/it/ticket/gabriele-mirabassi-trio/255672

4 Gen: Freedom Extensive meets SUSANNA STIVALI

https://www.vivaticket.com/it/ticket/freedom-extensive-meets-susanna-stivali/255671

ABBONAMENTO:

https://www.vivaticket.com/it/ticket/abb-freeedom-jazz-festival-2025/255729

I BAMBINI SINO AGLI 11 ANNI ENTRANO GRATIS.

Ufficio Stampa Puglia Culture