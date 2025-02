Sabato 22 e domenica 23 febbraio la Fresh Family Academy di Brindisi ha partecipato al South Control 2025 a Bari, il festival di Urban dance che riunisce i migliori talenti mondiali della street Dance. Le crew in gara sono salite sul podio della competizione coreografica nelle corrispettive categorie, riportando il 1° posto della categoria Youth under 18 per la nostra “Effe-Crew” ed il 3° posto per i piccoli “Funny Fresh” nella categoria kids under 14.

Nella giornata di Sabato invece l’House dance Teacher Moreno Guadalupi vince ben due categorie, aggiudicandosi la vittoria pered il 1° posto per lo smoke House dance, oltre al 1° posto 2 vs 2 Mixstyle in coppia con Anna Yang.

“Siamo sempre più convinti del nostro percorso di formazione – dice la direttrice della Fresh family Academy Silvia Bevilacqua -, lavoriamo per creare un ambiente sano e quanto più fedele alla cultura HipHop. Uno spazio di condivisione e crescita personale.”

Fresh Family Academy