Personale della Polizia di Stato del Commissariato P.S. di Mesagne, a seguito di accertamenti di polizia giudiziaria, identificavano e deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica dei Minori di Lecce, per il reato di furto aggravato in concorso, due soggetti minorenni individuati come i presunti autori di due furti avvenuti nella giornata del 01 gennaio 2026 ai danni di un’attività commerciale di Mesagne.
Nello specifico i due minorenni, approfittando della chiusura dell’attività commerciale per la festività del capodanno, nella tarda mattinata dell’01 gennaio 2026, si introducevano all’interno del locale bar e, forzando una finestra, asportavano le banconote presenti nel registratore di cassa, per poi ritornare nel pomeriggio dello stesso giorno appropriandosi del restante denaro ancora presente. Il titolare del bar, alla riapertura dell’attività, dopo l’unico giorno di chiusura dell’anno, in quanto aperto h24 tutti i giorni, resosi conto del furto, sporgeva formale denuncia presso gli Uffici del Commissariato di P.S. a seguito della quale gli investigatori acquisendo tutte le telecamere presenti nella zona, riuscivano ad identificare i minori presunti autori del furto.