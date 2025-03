Al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, sabato 15 marzo alle ore 18.30, va in scena “Cirilli & Family”, lo spettacolo di Gabriele Cirilli nato dalla collaborazione con Carlo Conti. Uno show che mescola comicità, emozione e osservazione della realtà costruendo un racconto in cui la famiglia diventa il centro di un universo teatrale fatto di dinamiche imprevedibili, affetto travolgente e situazioni tanto paradossali quanto autentiche. Biglietti disponibili online su rebrand.ly/Cirilli e presso il botteghino del teatro, aperto il giorno dello spettacolo dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 18.30. Info T. 0831 562 554 e botteghino@nuovoteatroverdi.com.

Sul palco Cirilli restituisce un’immagine della famiglia che sfugge alla retorica: un organismo vivo e mutevole in cui l’amore convive con il caos, la complicità con le incomprensioni, la quotidianità con l’inaspettato. Attraverso il suo talento istrionico, l’attore si muove tra personaggi e situazioni che appartengono a tutti mettendo in luce quel groviglio di emozioni che rende unica ogni casa. Il teatro diventa così lo specchio di un’esperienza collettiva, un luogo in cui il pubblico si riconosce e ride, non solo per la comicità irresistibile di Cirilli ma anche per la verità che affiora da ogni scena.

Ad affiancare Cirilli in questa avventura teatrale, sei giovani attori della sua Factory, la scuola di alta formazione professionale che vede la partecipazione di docenti di spicco dell’universo artistico italiano, tra le diverse discipline. Un vivaio di talenti che sotto la guida del comico abruzzese porta in scena una recitazione dinamica e vivace, capace di fondere momenti di leggerezza con altri di più profonda introspezione.

La messinscena alterna monologhi, sketch e momenti musicali portando al centro situazioni di vita quotidiana: dalla classica disputa per il bagno occupato alla fastidiosa abitudine di lasciare lo spazzolino senza cappuccio, tutto è rielaborato in chiave comica con quell’abilità nel cogliere i dettagli che ha sempre contraddistinto Cirilli. Ma non si ride soltanto: lo spettacolo offre anche momenti di riflessione su quanto i rapporti umani siano complessi e preziosi, su quanto il valore della famiglia, in tutte le sue forme, sia fondamentale per il benessere di ciascuno.

«Se il mondo intero operasse come una grande famiglia – ha detto Gabriele Cirilli – allora sì che potremmo lasciare un futuro migliore ai nostri nipoti. Riusciremmo a fare il miracolo se tutti si rendessero responsabili non solo della propria felicità, ma anche di quella degli altri. Pensiamo a esempio al risparmio energetico, a ridurre l’inquinamento o al tema che sento più vicino: la raccolta differenziata. In questo progetto ho voluto coinvolgere Carlo Conti perché ha una visione a 360 gradi su tutto quello che riguarda il mondo dello spettacolo, basta vedere la sua straordinaria carriera televisiva e le varie intuizioni che ha avuto nel corso degli anni».

Se Cirilli è oggi un maestro della comicità, lo deve anche al suo percorso formativo e all’eredità di grandi artisti che lo hanno preceduto. La sua carriera è stata una continua evoluzione, grazie alla formazione al Laboratorio di esercitazioni sceniche di Roma, sotto la guida di Gigi Proietti. Da lì, il suo talento si è espresso nel cinema e in tv, dove il grande pubblico ha imparato ad apprezzarlo grazie a format di successo, tra cui Tale e Quale Show. Il teatro, però, resta la sua più grande passione, il luogo in cui può esprimere tutta la sua anima artistica senza filtri costruendo ogni sera un’esperienza unica con il pubblico.

“Cirilli & Family” è, dunque, molto più che uno spettacolo comico. È un viaggio nella vita di tutti i giorni, un atto d’amore verso il teatro e un inno alla famiglia in tutte le sue forme. È uno specchio nel quale ciascuno può rivedersi, sorridere delle proprie manie e, perché no, riflettere su ciò che conta davvero. E alla fine, come sempre accade con gli spettacoli di Cirilli, si esce dalla sala con il cuore più leggero e il sorriso sulle labbra, consapevoli che, nel caos della quotidianità, c’è sempre spazio per la bellezza della condivisione. E proprio questa leggerezza, questa capacità di far ridere e pensare allo stesso tempo, è ciò che rende il teatro di Cirilli qualcosa di unico: un luogo in cui il pubblico non è mai solo spettatore, ma parte di un’unica, grande famiglia.