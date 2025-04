Con sommo gaudio l’amministrazione comunale di Francavilla Fontana annuncia l’imminente avvio di una procedura di “gara ponte” in riferimento al contratto di gestione e raccolta dei rifiuti urbani.

Si tratta di un’iniziativa fuori contesto che non porterà al raggiungimento di alcun obiettivo per la nostra città.

Anche a considerare come punto di partenza il progetto presentato in seno all’ARO, quest’ultimo dovrà essere adattato alle esigenze ed ai contorni territoriali di Francavilla Fontana, per poi essere messo a gara. Non si dimentichi che un piano del genere va esaminato dal Consiglio comunale, assemblea sovrana. In definitiva se ne parlerà, nella migliore delle ipotesi e sempre che tutti i passaggi procedurali vadano a buon fine, nel 2026.

Nel frattempo Francavilla continua a pagare una proroga dell’appalto che risale al dicembre 2018, caso forse unico in Europa, nel corso della quale la città ha perso tanto in termini di ritorno economico e di servizi.

Alla luce di tanto, in mancanza dei dati certi, pure richiesti, su quanto abbia perso il Comune di Francavilla Fontana, vanno approfonditi i motivi delle lungaggini e le ragioni per le quali, specie nell’ultimo periodo, l’amministrazione comunale di Francavilla Fontana ha fatto pervenire tardivamente le proprie osservazioni al progetto di gara, determinando così la riapertura dei termini, con ulteriori ritardi.

A tanto fa da sfondo la pessima gestione del problema a livello regionale, con politiche scellerate degli ultimi governi di centrosinistra, con il consigliere regionale Pd Maurizio Bruno convitato di pietra, che hanno impedito la chiusura del ciclo del rifiuto e causato costi e penalizzazioni a carico dei comuni e, soprattutto, dei cittadini.

Questi argomenti ed il riepilogo certo ed analitico delle perdite che affliggono Francavilla Fontana devono essere discussi in Consiglio comunale.

Michele Iaia

Consigliere comunale Capogruppo Fratelli d’Italia