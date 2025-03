In migliaia di piazze italiane AISM con i suoi volontari invita a scegliere una pianta di gardenia, di ortensia o entrambe per sostenere la ricerca scientifica e il supporto alle persone con SM e patologie correlate. I due fiori rappresentano lo stretto legame che c’è tra le donne e la sclerosi multipla (SM), una malattia che colpisce la popolazione femminile in misura doppia rispetto agli uomini.

Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 marzo in 5 mila piazze italiane: scopri dove su www.aism.it/gardensia oppure contatta la Sezione Provinciale AISM di Brindisi. Si può donare anche con il numero solidale 45512.

Gardensia ritorna alle origini. Sarà di nuovo nelle piazze italiane in occasione della Festa della Donna e tornerà con due fiori: la gardenia e l’ortensia. Una unione simbolica per rappresentare lo stretto legame che c’è tra le donne e la sclerosi multipla perché la SM è DONNA.

Promossa da AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla – “Bentornata Gardensia” si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica in tutte le piazze italiane. I volontari ricordano a tutti il valore della manifestazione, attraverso la quale invitano a scegliere una pianta di gardenia o una di ortensia o entrambe per sostenere la ricerca scientifica, l’unica arma oggi per sconfiggere la sclerosi multipla anche per garantire risposte di cura, di assistenza e di supporto a tutte le persone con SM e patologie correlate.

Già da ora è possibile prenotare le proprie piante di gardenia e di ortensia, a fronte di una donazione minima di 15 euro, chiamando la sezione provinciale AISM di Brindisi al numero 0831528030 dal lunedì al venerdì.

Ci troverete nelle seguenti Piazze

▪ Brindisi

7 – 8 – 9 Marzo Piazza Vittoria

8 – 9 Marzo Santuario di Jaddico

▪ Torre Santa Susanna

Domenica 9 Marzo in Piazza Umberto I

▪ Erchie

Domenica 9 Marzo in Piazza Umberto I

▪ Francavilla Fontana

8 – 9 Marzo Piazzale Chiesa del Carmine

▪ Latiano

Sabato 8 Marzo Piazzale Stazione

▪ Cellino San Marco

7 – 8 Marzo Via San Marco 26 c/o Hair Fit Acconciatori

Cos’è la SM? Cronica, imprevedibile e invalidante, la sclerosi multipla è una delle più gravi malattie del sistema nervoso centrale. Spesso provoca disabilità, anche grave. Il 50% delle persone con SM è giovane e non ha ancora 40 anni. Colpisce le donne due volte più degli uomini. È la prima causa di disabilità neurologica nei giovani adulti dopo i traumi. In Italia sono 133 mila, le persone colpite da sclerosi multipla, 3.600 nuovi casi ogni anno: 1 ogni 3 ore. La causa e la cura risolutiva non sono ancora state trovate ma grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso della sclerosi multipla e di migliorare la qualità di vita delle persone con SM. Per questo è fondamentale sostenere la ricerca scientifica. Tra le patologie correlate alla SM vi è la neuromielite ottica (NMO), che ha un quadro di bisogni e di interventi sanitari e socioassistenziali assimilabili alla SM.

Diventa volontario. Aiuta AISM a raggiungere traguardi importanti per fermare la sclerosi multipla. L’appello è donare qualche ora del proprio tempo al fianco delle persone con SM e nelle attività di sensibilizzazione e di raccolta fondi come Gardensia. Scendi in piazza anche tu!

Chi è AISM? L’AISM, insieme alla sua Fondazione (FISM) è l’unica organizzazione nel nostro Paese che da oltre 50 anni interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla, indirizzando, sostenendo e promuovendo la ricerca scientifica, contribuendo ad accrescere la conoscenza della sclerosi multipla e dei bisogni delle persone con SM promuovendo servizi e trattamenti necessari per assicurare una migliore qualità di vita e affermando i loro diritti.

Grazie per chi sceglierà di stare al nostro fianco, perché insieme possiamo fare la differenza!