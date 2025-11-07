Quella delle politiche giovanili, dell’innovazione sociale, dello sviluppo di impresa giovanile è una storia positiva degli ultimi 20 anni della Regione Puglia.

Da Bollenti spiriti a Principi attivi, passando per PIN, NIDI, Galattica, Punti cardinali, Luoghi comuni, negli ultimi anni sono state attivate importanti misure, tutte recepite a Brindisi durante il mio mandato da Consigliere Comunale delegato a queste tematiche.

Un lavoro che ci ha portato alla costruzione di Palazzo Guerrieri e delle rete delle Case di quartiere: luoghi di attivazione di comunità e di prossimità in continua crescita ed evoluzione.

Il mio impegno in Regione è quello di portare avanti queste esperienze in tutta la Provincia dando ancora più strumenti per farle crescere ed offrire opportunità a chi vuole credere in questo territorio ed impegnarsi per lo sviluppo di progetti sociali, culturali e giovanili.

In Regione Puglia si dovrà aprire una nuova stagione fertile su questi temi, facendo tesoro dell’eredità del passato ma allo stesso tempo avendo la capacità di essere al passo con i tempi e dare risposte nuove ai mutati bisogni delle attuali generazioni.

I giovani non sono un problema di cui occuparsi o uno slogan da inneggiare in campagna elettorale. Sono risorse fondamentali per i nostri territori e il nostro compito è liberare le loro energie, metterli nelle condizioni di sperimentare, investire, crescere, sbagliare e rialzarsi, dando fiducia alle loro idee e visioni.

Giulio Gazzaneo – candidato alle elezioni regionali nella lista “Decaro Presidente”