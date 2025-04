“Attendere i risultati di una conferenza stampa convocata appositamente con lo scopo di offrire all’opinione pubblica tutti i dati di ordine tecnico e cronologico, per affermare che non vi era il placet al cronoprogramma illustrato tre mesi prima non ha bisogno di commenti”. Così questo pomeriggio il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, in puntualizzazione alle dichiarazioni del Commissario straordinario per i Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese. “A partire dalla formalizzazione dell’aggiudicazione dei lavori di restyling dello stadio, a una costituenda Ati (associazione temporanea di imprese) capeggiata da Cantieri Spa di Casarano – ha proseguito Marchionna -, sento di confermare tutto quanto riferito questa mattina, compresa ovviamente la notizia che nelle prossime ore saranno affidati anche i lavori per la realizzazione di quattro nuove rotatorie nei pressi del PalaPentassuglia”.

“Ribadisco – ha aggiunto il primo cittadino di Brindisi – che il dilazionamento del cronoprogramma è stato concordato con i tecnici della struttura commissariale e a questo punto ricordo nuovamente tutto l’iter fin qui percorso assieme al Comitato dei Giochi del Mediterraneo. A maggio dello scorso anno è stata sottoscritta la convenzione tra Comune di Brindisi e Comitato, con il Comune di Brindisi che ha beneficiato di una somma totale pari a circa 10 milioni di euro da destinare sia al restyling dello stadio Fanuzzi sia ad opere da realizzare intorno al PalaPentassuglia. Circa 6 milioni di euro per lo stadio e la restante somma per le opere al Palasport di contrada Masseriola. I ritardi ci sono stati – ha proseguito Marchionna – e ciò è tanto vero che il 14 gennaio scorso tecnici comunali e tecnici del Comitato si sono incontrati e hanno sottoscritto un verbale con il responsabile unico del procedimento che ha dichiarato come si “procederà a ritrasmettere un cronoprogramma aggiornato degli interventi in stretto giro di tempo”.

E Marchionna ha osservato ancora: “Ciò è tanto vero che il 22 gennaio successivo è l’Amministrazione comunale ad inoltrare una nota al Commissario straordinario in cui scandisce il cronoprogramma per i lavori allo Stadio e per quelli nella zona del PalaPentassuglia. Si comunicava dunque che ad aprile 2025 sarebbe avvenuto l’affidamento lavori; che nel giugno successivo sarebbero iniziati; che ad aprile 2026 si sarebbero conclusi e che infine collaudo e allestimento sarebbero avvenuti a giugno 2026”. “Ma vi è di più – ha aggiunto il sindaco di Brindisi -: il 4 aprile scorso quelle date sono state riconfermate senza modifica alcuna, con un’ulteriore nota. Insomma, tutto come ribadito a gennaio, senza che dall’altra parte ci fosse un dissenso formale o informale, manifestatosi invece attraverso una diffida appresa dai media e oggi pomeriggio con un davvero inspiegabile diniego di quanto è scritto in verbali ufficiali”.