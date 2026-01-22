In occasione della Giornata della Memoria 2026, la Associazione Le Colonne, in collaborazione con il comune di Carovigno, promuove un incontro di riflessione e ascolto dal titolo “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario”, ispirato alle parole di Primo Levi.

L’appuntamento è fissato per martedì 27 gennaio 2026, alle ore 19.00, presso la Biblioteca Comunale

“S. Morelli” di Carovigno.

La serata sarà dedicata a letture e momenti di riflessione, pensati come uno spazio condiviso per ricordare, comprendere e custodire la memoria storica, riconoscendola come una responsabilità collettiva.

Attraverso la forza delle parole e dell’ascolto, l’incontro intende offrire un’occasione di consapevolezza e dialogo, soprattutto per le nuove generazioni, affinché il ricordo delle tragedie del Novecento resti vivo e attuale.

La Biblioteca si conferma luogo di cultura e partecipazione civile, capace di trasformare la memoria del passato in uno strumento vivo di riflessione per il presente.

L’ingresso è libero.