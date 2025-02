Spegniamo lo stigma, accendiamo i cuori e illuminiamo le menti.

Il secondo lunedì del mese di febbraio di ogni anno si celebra la giornata mondiale contro l’epilessia, una patologia neurologica e non psichiatrica, non infettiva, che interessa 50 milioni di persone nel mondo 600.000 in Italia.

Molti monumenti in Italia si illumineranno di viola, si celebra questa giornata per sottolineare che il futuro di questa importante patologia neurologica deve essere costruito giorno dopo giorno, passo dopo passo, con il supporto di tutti noi. L’obiettivo è quello di accendere una luce speciale contro le false credenze e lo stigma e sensibilizzare verso una patologia molto diffusa. Il viola è il colore dello stigma ed è il simbolo di una duplice battaglia, contro la malattia e contro gli effetti collaterali di natura sociale, oltre che essere un modo per manifestare solidarietà alle persone con questa condizione medica e ai loro familiari. L’associazione “Emotiva…Mente” Mesagne ha organizzato con l’aiuto dell’Amministrazione Comunale di Mesagne e, del Consorzio ATS BR/4 con cui ha stipulato un protocollo d’intesa, una serie di iniziative per celebrare questa giornata. Una di queste è la manifestazione avvenuta ieri prima dell’incontro di calcio di serie A tra Lecce e Bologna, su invito del Presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani e della moglie Marina, dove una rappresentanza dell’Associazione insieme al Presidente del Concorzio ATS BR/4 Antonio Calabrese, ha sfilato con il proprio striscione e palloncini viola, che poi hanno fatto volare, attorno all’intero terreno di gioco, tra gli applausi del folto pubblico. Tra le altre attività già programmate c’è anche quella di pitturare di viola una panchina all’interno della Villa Comunale di Mesagne e questo per abbattere le barriere dell’isolamento e promuovere la consapevolezza verso questa patologia, uno spazio dove sentirsi liberi di condividere le proprie sfide senza timori lontano dallo stigma e dalla vergogna e in più si illuminerà di viola il Castello di Mesagne.