Al Museo Ribezzo di Brindisi, in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia 2026, promosse da MiC e Direzione Generale Musei Puglia, doppio appuntamento culturale venerdì 12 giugno: “IL FUOCO SACRO DI PROMETEO E LA CIVILTÀ DELL’UOMO. Al MUSEO RIBEZZO l’antica tecnica della Ceramica e del Bronzo!”



Alle ore 17:00, visita guidata tematica alle collezioni del Museo Archeologico Ribezzo interpretate con la lente della lettura archeologica il Fuoco e il suo impiego nella vita quotidiana: dagli usi primordiali fino all’evoluzione della capacità tecnica e artistica nel dare forma alla materia (argilla, piombo, bronzo).

A conclusione del percorso di visita, alle ore 18:00, il chiostro del Ribezzo farà da quinta scenica al r : “Prometeo – Il fuoco della conoscenza”, a cura di ErgoSum con narrazione di Alessandra Pizzi.

Il Titano sfidò gli Dèi per donare agli uomini, a duro prezzo, il Fuoco Sacro, per la conquista della loro Civiltà. Una riflessione sul rapporto tra potere e sapere, tra obbedienza e ribellione, tra destino individuale e bene collettivo.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria (visita guidata e/o reading) entro 11/06/2026: 0831544257

Museo Archeologico Ribezzo