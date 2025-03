Lunedì 10 marzo 2025, gli studenti e le studentesse dell’IISS “G.Salvemini” di Fasano saranno nuovamente i protagonisti di una puntata della nuova rubrica “Ragazzi fuori” all’interno della trasmissione televisiva “Uno Mattina in famiglia” di Rai Uno.

Nato dall’ennesima brillante idea del Capo-autori della trasmissione Rai “Uno Mattina in famiglia”, il nuovo programma dedicato ai giovani, rappresenta un’evoluzione delle rubriche degli scorsi anni: “Generazione P”, dedicato ai giovani delle superiori in tempi di pandemia, “Generazione Tsunami”, dedicato agli studenti delle scuole medie, e “Maturandi”, rivolto ai giovani impegnati nell’ultimo anno di scuola Superiore.

In questa edizione, l’attenzione del nuovo format è rivolta a ragazze e ragazzi delle Superiori di I e II grado nei loro impegni extra-scolastici, per raccontare come i giovani vivono i pomeriggi e le serate lontano da scuola e famiglia, durante uno dei periodi di vita tra i più significativi della loro crescita personale, culturale e mentale.

Sarà nuovamente Stefani Pieri, in arte “Psicologo della strada”, ad intervistare i ragazzi del Salvemini, mentre le riprese televisive saranno effettuate dal regista Andrea Rispoli.

Il servizio andrà in onda il sabato, intorno alle ore 9,45, all’interno della nuova stagione di “Uno Mattina in Famiglia”, con la conduzione di Beppe Convertini, Monica Setta e Ingrid Muccitelli.

Le riprese si terrano lunedì mattina 10 marzo in luoghi scelti appositamente dagli autori del programma. “Nelle mie interviste – dice Stefano Pieri, psicologo e psicoterapeuta, specializzato da oltre venti anni in progetti scolastici incentrati sul mondo emotivo e psico-affettivo delle giovani generazioni – cerco sempre di stimolare gli studenti a tirare fuori i propri stati d’animo, le proprie emozioni e il proprio sguardo verso il futuro, sia personale e professionale che sociale. Dopo essere entrato per molti anni nelle Scuole d’Italia con i miei lavori sulla prevenzione psicologica, incontrandomi continuamente con insegnanti motivati, genitori che desiderano aprire una comunicazione vera e significativa con i loro figli, e ragazze e ragazzi assetati di strumenti psicologici che sappiano decodificare le loro emozioni più profonde, quest’anno cercherò di entrare nel mondo interiore dei giovani attraverso i loro momenti di svago, alla ricerca delle loro passioni più profonde e dei loro interessi extra-scolastici, dove il loro lato personale psicologico più vero avrà più facilità ad emergere.”

La rubrica “Ragazzi fuori”, che prevede un dibattito in studio dopo il servizio esterno, vuole dedicare tempo e spazio alle ragazze e ai ragazzi che vivono in questi anni una realtà sociale molto complessa e che meritano attenzione da parte del mondo adulto; la Rai conferma il proprio impegno di servizio pubblico con una rubrica di grande valore educativo.

“Siamo felici ed entusiasti di accogliere nuovamente RaiUno nelle persone del dott. Stefano Pieri e del regista Andrea Rispoli – ha dichiarato il Dirigente Scolastico, la Prof.ssa Marella Convertino – I nostri ragazzi vivranno un’altra preziosa opportunità sul piano esperienziale, formativo e umano. Il Salvemini si conferma un’eccellenza sul territorio, una scuola sempre al passo con i tempi, costruita intorno ai giovani e ai loro bisogni, vissuta e partecipata dall’intera comunità.”