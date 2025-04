I dazi imposti dagli Stati Uniti, pur se al momento parzialmente procrastinati, rappresentano uno dei temi più dibattuti nell’attuale scenario economico e geopolitico internazionale. In un contesto di forti tensioni commerciali e di ridefinizione degli equilibri globali, Confesercenti Brindisi promuove per martedì 22 aprile2025, presso l’Hotel Orientale di Brindisi, con inizio alle ore 18.00, un incontro di grande attualità dal titolo “I dazi di Trump e il futuro del commercio globale: a Brindisi la conferenza dell’analista Gianmarco Landi”.

Relatore dell’incontro sarà il dott. Gianmarco Landi, uno dei massimi esperti italiani sul tema, analista finanziario e geopolitico, giornalista, che da anni tiene conferenze in tutta Italia su scenari internazionali e politiche economiche globali.

L’iniziativa intende offrire una riflessione approfondita sulle implicazioni delle politiche protezionistiche statunitensi, sulle reazioni dei mercati internazionali e sugli effetti che tali scelte potrebbero avere per l’economia europea e italiana, con particolare attenzione al sistema produttivo e commerciale locale.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.