L’Ente di Formazione Pasternak s.r..l. informa tutti i giovani disoccupati con età inferiore a 30 anni che si sono riaperte le iscrizioni per i seguenti corsi di formazione in presenza e retribuiti (con bonus di frequenza fino a 300 €):

corso base di LIS (linguaggio dei segni)

assistente familiare (permette di avere uno sconto di ore sul corso per OSS)

fotografo digitale

informatica di base

segreteria informatizzata

sviluppo pagine web

excel avanzato

autocad 2D/3D

wedding planner

attività e procedure amministrative

addetto risorse umane

controllo merci e cura del processo di vendita al cliente

paghe e contributi

segreteria studio medico

inglese

spagnolo

metallurgia e saldature

patente conduzione generatori di vapore

Ai partecipanti sarà inoltre offerto gratuitamente un corso con attestato a scelta tra certificazione informatica, guida muletto, primo soccorso nelle aziende, addetto antincendio nelle aziende.

Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria organizzativa di Pasternak sita in via Giovanni XXIII,9 tel. 0831/1823185, 3407593129,3407485995.