Non è solo un concerto, è l’incontro tra due storie millenarie. Il 20 agosto, il fascino senza tempo del Parco Archeologico di Egnazia diventerà il palcoscenico di “POOH 60 – LA NOSTRA STORIA – ESTATE”.

Fasano si prepara ad accogliere l’evento che celebra i sessant’anni di una band da 100 milioni di dischi venduti. Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli tornano insieme per un viaggio che attraversa le generazioni, trasformando il Parco Archeologico in un’arena di emozioni, ricordi e musica immortale.

Lo show non sarà solo musica, ma un vero e proprio viaggio emozionale: scenografie e grafiche inedite sono state progettate per ripercorrere sei decenni di carriera, 60 anni di storia e amicizia, rendendo omaggio allo storico tour del 1991. Un’occasione irripetibile per vivere la “colonna sonora d’Italia” in una delle location più suggestive del Mediterraneo.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 14:00 di domani sul circuito di vendita online TicketOne.

Per ulteriori informazioni sulle tappe e i biglietti, è possibile consultare il sito ufficiale degli organizzatori all’indirizzo www.friendsandpartners.it.

Ufficio Stampa

Città di Fasano