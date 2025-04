La vela paralimpica torna protagonista a Brindisi con la 2ª edizione della “Coppa Forte a Mare”, regata ufficiale del Campionato Nazionale Classe Hansa, in programma il 26 e 27 aprile presso il Marina di Brindisi.

L’evento sarà presentato giovedì 25 aprile alle ore 19:00, presso la sede della Lega Navale Italiana – Sezione di Brindisi.

La manifestazione è organizzata dall’associazione GV3 – A Gonfie Vele Verso la Vita, in collaborazione con la Lega Navale Italiana – Sezione di Brindisi, e rappresenta un importante appuntamento con lo sport della vela accessibile.

Sono attese 30 imbarcazioni con equipaggi provenienti da diverse regioni italiane: Sicilia, Calabria, Sardegna, Toscana, Emilia-Romagna, Liguria e Marche. Un nastrino nero sventolerà sul boma di ogni barca simbolo della nostra vicinanza e del cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco, sempre vicino ai ragazzi e ai valori dello sport e dell’integrazione. L’evento segna la crescente attenzione verso questa disciplina e riconosce Brindisi come polo di riferimento per la vela paralimpica in Puglia e in Italia.

La città di Brindisi parteciperà alla regata con il gruppo Para Sailing Brindisi, nato nel 2023 grazie alla collaborazione tra GV3 e LNI Brindisi ed il fondamentale supporto logistico del Marina di Brindisi. Il progetto ha visto anche la partecipazione della Lega Navale Italiana – Sezione di San Foca e della Cooperativa Eridano di Brindisi, che hanno messo a disposizione le proprie imbarcazioni.

Determinante per un maggiore successo della regata è stato il contributo della Federazione Italiana Vela (FIV), che ha fornito sei imbarcazioni Hansa 303 complete di attrezzature, abitualmente utilizzate dagli atleti della Para Sailing Academy, la squadra nazionale di alto livello. Questo intervento è stato cruciale per garantire una più ampia partecipazione di atleti.

Anche la FIV – VIII Zona, ha voluto fortemente l’evento a Brindisi, questo rappresenta un importante riconoscimento e un segnale di fiducia per il progetto Para Sailing Brindisi.

Un ringraziamento speciale alla Lega Navale Italiana – Sezione di Trani e al Circolo della Vela di Brindisi per l’importante supporto.

«È per noi un motivo di grande orgoglio ospitare una tappa così significativa nel panorama nazionale della vela paralimpica. Il nostro impegno si è concentrato su un obiettivo chiaro: creare una base nautica attrezzata e mettere insieme un gruppo di atleti che vedono nella vela paralimpica non solo una disciplina sportiva, ma un vero e proprio strumento di rinascita, motivazione e coesione. Ogni regata rappresenta una sfida per migliorarsi, per riscoprire la grinta e lo spirito di squadra necessari per affrontare le competizioni» – dichiara Marco Miglietta Presidente di GV3

«La vela accessibile è tra gli scopi fondamentali della Lega Navale Italiana, e la “Coppa Forte a Mare” ne è una concreta espressione. L’intesa con GV3 – A Gonfie Vele Verso la Vita ha contribuito ad avviare e portare avanti questo straordinario progetto, che rende Brindisi un punto di riferimento per la vela paralimpica ed offre un’opportunità per gli atleti di poter vivere il mare e quel senso di libertà che solo la vela sa dare» – aggiunge Salvatore Zarcone Presidente di LNI Brindisi.

“Dopo aver ospitato con successo, prima zona in Italia, la Para Sailing Academy della FIV il mese scorso, l’ottava zona FIV e Brindisi in particolare ritorna al centro dell’attività nazionale della classe Hansa 303.

I migliori equipaggi italiani si confronteranno nelle acque del porto di Brindisi nel famoso “stadio del vento” in uno scenario praticamente unico anche in contesto internazionale.

Personalmente sono soddisfatto per l’impulso che GV3 ha dato all’attività paralimpica, e felice per la sinergia nata con la LNI di Brindisi, il miglior metodo per far risultato, secondo le migliori tradizioni sportive. A questo si aggiunga il supporto della Lega Navale Italiana – Sezione di Trani e quello del Circolo della Vela di Brindisi e si comprende come la Vela pugliese sappia “far squadra”. – aggiunge Alberto La Tegola – Presidente Comitato VIII zona – Puglia – Federazione Italiana Vela.

Programma ufficiale:

Venerdì 25 aprile

• Ore 9:00 – Apertura Segreteria presso la Base Nautica GV3

(Iscrizioni, varo imbarcazioni, ormeggi, prove in mare)

• Ore 19:00 – Cerimonia di inaugurazione e benvenuto presso la sede LNI

• Ore 20:30 – Cena a buffet presso la LNI

Sabato 26 aprile

• Mattina – Sospensione delle attività per esequie del Santo Padre

• Pomeriggio – Prove libere in mare

Domenica 27 aprile

• Ore 9:00 – Apertura Segreteria

• Ore 10:00 – Avviso prima prova

• Ore 13:30 – Cerimonia di premiazione e pranzo a buffet presso il Marina di Brindisi

• Ore 15:00 – Smontaggio pontili e partenza equipaggi