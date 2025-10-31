In occasione della gara casalinga in programma domenica 2 novembre 2025 contro il Novoli Calcio, valida per la 12ª giornata di campionato, il Brindisi FC ha scelto di celebrare con anticipo la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (26 novembre) e di scendere in campo al fianco di Viva Vittoria, progetto simbolo di solidarietà e rinascita.

Prima del fischio d’inizio, le referenti di Viva Vittoria Brindisi saranno ricevute dal Presidente Giuseppe Roma e accompagneranno i giocatori al centrocampo nel momento dell’ingresso in campo, per lanciare insieme un forte messaggio:

NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE!

I capitani delle due squadre entreranno in campo portando con sé le coperte realizzate a mano, per sensibilizzare la cittadinanza e invitare tutti alla partecipazione su un tema che riguarda l’intera comunità.

Le coperte, simbolo dell’evento in programma il prossimo 9 novembre in Piazza Santa Teresa a Brindisi, rappresentano un gesto concreto di solidarietà. In quell’occasione, attraverso una raccolta fondi, saranno sostenuti i Centri Antiviolenza territoriali (IC CAV e CAV), da anni impegnati in progetti di rinascita e sostegno alle donne vittime di violenza.

Viva Vittoria – Il progetto

Viva Vittoria nasce con l’intento di condividere con il maggior numero possibile di donne l’idea che la violenza si può fermare a partire da noi stesse, dalla consapevolezza del proprio valore e del diritto di decidere della propria vita.

“Nel momento stesso in cui ogni donna capisce il proprio valore, diventa artefice della propria esistenza ed è in grado di produrre un cambiamento in se stessa e nella società.”

Il lavorare a maglia, scelto come simbolo del progetto, rappresenta la metafora della creazione e dello sviluppo di sé stesse: un gesto semplice e universale che unisce, fa emergere ricordi, favorisce l’incontro e la relazione.

Migliaia di donne hanno contribuito alla realizzazione dei quadrati di maglia, creando una rete solidale capace di superare ogni differenza sociale, culturale o religiosa.

Il Brindisi FC invita tutti i tifosi e i cittadini a sostenere l’iniziativa attraverso l’acquisto delle coperte, contribuendo così a un progetto concreto e meritevole.

Insieme possiamo fare la differenza!

Ufficio stampa Brindisi FC