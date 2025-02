Tra i 31 cittadini italiani insigniti dell’onorificenza al merito della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella, spicca la figura di Adolfo Tundo, brindisino di 73 anni, nominato Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica. Il riconoscimento gli è stato conferito per il suo straordinario impegno nel valorizzare il ruolo degli anziani come risorsa sociale.

Il Quirinale ha reso noto che le onorificenze sono state assegnate a persone che si sono distinte per il loro impegno civile, per la promozione del dialogo tra i popoli, la lotta contro la violenza di genere, l’inclusione sociale e la solidarietà. Adolfo Tundo incarna perfettamente questi valori attraverso il suo incessante lavoro volto a coinvolgere gli anziani del territorio. La sua attività si concretizza nella promozione di progetti culturali e formativi, nonché in iniziative di solidarietà e cittadinanza attiva.

L’opera di Tundo rappresenta un modello di riferimento per l’intera comunità, dimostrando come ‘impegno sociale possa generare un impatto positivo duraturo. La sua dedizione e il suo altruismo sottolineano l’importanza di considerare gli anziani non solo come destinatari di assistenza, ma come protagonisti attivi della società.

Grazie al suo operato, Adolfo Tundo si afferma come un esempio di cittadinanza virtuosa, incarnando i principi e i valori che stanno alla base dell’onorificenza conferitagli dal Presidente della Repubblica.

