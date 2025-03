L’associazione culturale “Proposte” di San Pietro Vernotico presenta la mostra fotografica e l’esposizione di vestiti di maschera della tradizione cittadina sulle sfilate di carri allegorici a partire dai primi anni del ‘900.

Il Carnevalone sanpietrano ha animato la comunità per oltre cento anni. Nel corso della serata di venerdì 7 marzo a partire dalle 18,30 nella sede dell’Associazione culturale “Proposte” in via Stazione, 20 sarà ripercorsa, la tradizione locale delle sfilate allegoriche carnevalesche del Carnevale Ambrosiano che si svolgeva nella prima domenica di Quaresima. La mostra fotografica, i racconti dei giornali dell’epoca, l’esposizione di vestiti di maschera e le testimonianze di chi ha partecipato attivamente all’organizzazione dell’evento saranno al centro della serata. La mostra è stata curata da Vincenzo Bracciale e Pierluigi Lazoi. I vestiti esposti appartengono alla collezione privata di Annarita Renna.

Le origini del Carnevale Ambrosiano proveniente dalla tradizione milanese, sono da ricercare nella contaminazione di proprietari terrieri lombardi, i signori Zonda, che a San Pietro Vernotico avevano investito in attività agrarie alla fine del 1800. Le sfilate di carri sono rimaste attive fino al 2006.