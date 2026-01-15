La grande onda del Sudestival, il prestigioso Festival del cinema italiano della Città di Monopoli, si estende quest’anno fino a Fasano. Nell’ambito di una programmazione che dal 16 gennaio al 14 marzo 2026 attraversa il cuore della Puglia con oltre 60 proiezioni e 80 ospiti, il nostro territorio si conferma partner strategico ospitando due imperdibili serate-evento al Cinema Teatro Kennedy.

Il legame tra Fasano e il festival diretto da Michele Suma si consolida attraverso la sezione Masterclass, un’eccellenza nazionale che permette al pubblico e agli studenti delle scuole superiori di dialogare direttamente con i protagonisti dell’industria cinematografica.

Gli appuntamenti a Fasano:

• Mercoledì 4 marzo ore 9:00: il sipario del Teatro Kennedy si alzerà per l’incontro “Dall’idea all’opera: la regia”. Protagonista della serata sarà il regista e sceneggiatore Antonio Padovan, che guiderà i presenti dietro le quinte del processo creativo, svelando come un’intuizione si trasformi in visione cinematografica.

• Giovedì 5 marzo ore 9:00: spazio alla serialità d’autore con il panel “Le specificità della narrazione seriale”. Un incontro di altissimo profilo che vedrà la partecipazione del regista Fabio Mollo per la presentazione di Hype. Ad arricchire il dibattito interverranno lo sceneggiatore Salvatore De Mola, il produttore Silvio Maselli e l’attore Luka Zunic. Nello stesso giorno, per la sezione DOC, sarà proiettato il ritratto intimo del cantautore calabrese Brunori Sas nel documentario “Il tempo delle noci” di Giacomo Triglia.

«Ospitare il Sudestival al Teatro Kennedy – commenta l’assessora alla Cultura Cinzia Caroli – è per noi motivo di orgoglio e una preziosa opportunità culturale. Sosteniamo con convinzione un festival che sa unire l’omaggio ai grandi maestri, come Stefania Sandrelli e Bernardo Bertolucci, alla formazione delle nuove generazioni. Questi due appuntamenti di marzo portano a Fasano il meglio del cinema contemporaneo e della produzione seriale, offrendo ai nostri cittadini e ai giovani studenti occasioni di confronto uniche. Ringrazio sentitamente le dirigenti scolastiche, prof.ssa Vita Ventrella e prof.ssa Marella Convertino per la fattiva collaborazione, in quanto queste Masterclass saranno aperte a 400 studenti delle scuole superiori del territorio».

La 26ª edizione del Sudestival, progetto dell’Associazione Culturale Sguardi, si conferma l’unico festival cinematografico italiano capace di animare un intero inverno, trasformando il sud-est barese in una vera e propria cittadella del cinema.

Ufficio Stampa

Città di Fasano