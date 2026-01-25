Il Liceo Marzolla–Leo–Simone–Durano parteciperà alla manifestazione organizzata dalla Prefettura di Brindisi in occasione del Giorno della Memoria, in programma martedì 27 gennaio 2026.

La presenza dell’Istituto rappresenta un momento significativo di riflessione e partecipazione attiva, con il coinvolgimento diretto degli studenti dei diversi indirizzi di studio.

Gli studenti del Liceo Classico cureranno la declamazione di testi e passaggi letterari attinenti al significato storico e civile della Giornata, offrendo spunti di meditazione sul valore della memoria e della responsabilità collettiva.

Il Liceo Artistico contribuirà con una mostra tematica, che resterà allestita per l’occasione, proponendo opere ispirate alla memoria della Shoah e ai valori della pace, del rispetto e della dignità umana.

Una delegazione del Liceo Musicale eseguirà infine alcuni brani musicali, arricchendo la manifestazione con un momento espressivo di forte impatto emotivo.

Attraverso linguaggi diversi – parola, arte e musica – il Polo liceale Marzolla-Leo-Simone-Durano, guidato dalla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Carmen Taurino, rinnova il proprio impegno nella formazione delle giovani generazioni alla memoria storica, alla cittadinanza attiva e ai valori fondamentali della convivenza civile.