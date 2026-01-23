Una data storica per la musica d’autore e il rock italiano: il Comune di Fasano è orgoglioso di annunciare che il Parco Archeologico di Egnazia sarà la cornice del ritorno dal vivo dei C.S.I. (Consorzio Suonatori Indipendenti). Il concerto, previsto per il 2 settembre 2026, rappresenterà l’evento conclusivo della ventiduesima edizione del Locus Festival.

A venticinque anni dal celebre concerto di Montesole, la formazione cult degli anni Novanta torna sul palco con tutti i suoi protagonisti: Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Gianni Maroccolo, Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Giorgio Canali.

La reunion dei C.S.I. non è casuale: nel 2026 ricorre infatti il trentennale di “Linea Gotica”, l’album capolavoro pubblicato nel 1996 che ha segnato un’epoca per la musica indipendente italiana. Il ritorno del “Consorzio” segue l’eccezionale scia del tour d’addio dei CCCP – Fedeli alla linea, conclusosi trionfalmente lo scorso anno a Taormina.

Le voci di un ritorno, alimentate da scatti social dei componenti e dalle dichiarazioni di Giovanni Lindo Ferretti (“La reunion è nell’aria”), trovano oggi conferma ufficiale in quello che si preannuncia come l’evento musicale più significativo dell’estate pugliese.

Nati nel 1990 dall’incontro tra il nucleo emiliano dei CCCP e l’anima toscana fuoriuscita dai Litfiba, i C.S.I. hanno sempre coniugato ricerca sonora e profondità spirituale. Il Parco Archeologico di Egnazia, con le sue rovine millenarie affacciate sul mare, offre la suggestione perfetta per accogliere il “viaggio” di una band che ha fatto della memoria e dell’identità il proprio vessillo.

Le prevendite per il concerto dei C.S.I. a Egnazia saranno disponibili a partire dalle ore 11:00 di oggi, 23 gennaio, sui seguenti circuiti:

• Online: https://www.otrlive.it/tour-dates/csi-2026-in-viaggio/

• Ticketone e circuiti di vendita abituali.

Ufficio Stampa

Città di Fasano