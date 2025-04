Mentre in tutto il mondo i cinema chiudono, esattamente un anno fa, il 27 aprile 2024, un gruppo di ragazzi coraggiosi – tra gli 11 e i 18 anni – decide di aprire una sala nella propria città, dove un cinema mancava ormai da troppo tempo. Sembrerebbe la storia di un film e in qualche modo fiabesca lo è. È l’avventura del Piccolo Cinema Ken Loach di Mesagne in provincia di Brindisi, e dei ragazzi le ragazze che hanno dato vita a un’esperienza straordinaria.

Dopo un anno intenso e di incessante programmazione, ora i piccoli gestori si accingono a festeggiare il primo compleanno della loro creatura, unica in tutta Italia, con una grande festa. L’evento si terrà domenica 27 aprile in piazza Commestibili a Mesagne, accogliente spazio antistante al cinema, che negli ultimi 12 mesi ha visto transitare spettatori di ogni età, affamati di emozioni da grande schermo. Una programmazione curata mese per mese: film d’autore accanto all’animazione per i piccini, retrospettive dedicate ai grandi del cinema e approfondimenti legati alle urgenze del contemporaneo, dal bullismo alla pace, dalla violenza sulle donne all’integrazione, dai diritti alla Resistenza. Di vitale importanza per il Piccolo Loach, in questo primo anno di vita, è stata la collaborazione di Apulia Film Commission, che ha contribuito al sostegno della programmazione.

Il Piccolo Cinema nasce da un laboratorio teorico pratico di alfabetizzazione al linguaggio cinematografico, il Meff School Lab, ideato e realizzato da Floriana Pinto e Simone Amendola con l’associazione culturale “Blue Desk”. Per tre anni, il percorso ha formato i ragazzi e fatto vivere l’esperienza dei film visti insieme sul grande schermo. L’idea della sala è partita da un cortometraggio in cui i ragazzi chiedevano al Comune uno spazio per aprire un cinema a Mesagne. Dalla finzione si è passati alla realtà e grazie al sindaco di Mesagne Toni Matarrelli il sogno si è avverato.

Ora il Piccolo Cinema Ken Loach è una delle eccellenze Pugliesi in ambito di innovazione, tanto da essere stato designato come unico progetto di cinema nell’ambito delle azioni pilota per il welfare culturale e la valorizzazione dei luoghi di cultura promosse da Regione Puglia, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Puglia Culture e Polo Arti, Cultura e Turismo – PACT. L’annuncio ufficiale sarà fatto proprio in occasione della festa di compleanno, alla presenza del sindaco Matarrelli, dell’Assessora alla Cultura della Regione Puglia, Viviana Matrangola; del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Aldo Patruno, e del Docente di Cinema Fotografia e Televisione dell’Università del Salento, Luca Bandirali. In collegamento da Roma, ci sarà Bruno Zambardino per il Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema, che con il Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola (promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito) ha sostenuto il progetto “MEFF School Lab” nell’ambito del bando per progetti di rilevanza territoriale per l’anno scolastico 2022-23. I ragazzi e le ragazze del Piccolo Cinema continuano ad avere un filo diretto con il regista inglese Ken Loach, che per un anno di vita ha inviato delle righe molto toccanti. I giovani protagonisti di questo bel capitolo culturale, giorni fa hanno ricevuto anche un’attestazione di grande apprezzamento da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

I cittadini di ogni età sono invitati a condividere l’evento organizzato dal Piccolo Cinema e dall’associazione “Blue Desk” in collaborazione con il Comune di Mesagne, con il partenariato della Confesercenti della Provincia di Brindisi e dei partner gastronomici locali: Cantina “Lu Spada”, Pasticceria Caropreso, Core Verace e Non solo fritta. Il 27 aprile sarà dunque una grande celebrazione, una festa con ospiti, sorprese e una torta speciale.