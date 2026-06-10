Il Prefetto di Brindisi, Dott. Guido Aprea, ha ricevuto nel corso della mattinata odierna la visita istituzionale del Colonnello Orazio Giovanni Costa, Comandante del Raggruppamento Puglia–Basilicata dell’Operazione “Strade Sicure”, che passerà nei prossimi giorni il testimone al Comandante subentrante, Colonnello Riccardo Stanca.

Nel corso dell’incontro, svoltosi in un clima di cordialità e collaborazione, il Prefetto ha rivolto un sentito ringraziamento al Colonnello Costa per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il periodo di comando, sottolineando l’importante contributo garantito dall’Esercito Italiano nelle attività di sicurezza del territorio.

In particolare i militari dell’operazione “Strade Sicure”, concorrono nell’attività di vigilanza e supporto operativo, con particolare riferimento al Centro CARA e al CPR di Restinco (Brindisi), assicurando un presidio qualificato e costante.

Il Prefetto Aprea, formulando i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Comandante, ha rinnovato la piena disponibilità della Prefettura a proseguire nella stretta e proficua collaborazione istituzionale a tutela della sicurezza dei cittadini e del territorio brindisino.