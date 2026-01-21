Nella giornata di ieri, 20 gennaio 2026, il Prefetto di Brindisi, dott. Guido Aprea, si è recato in visita istituzionale presso il Comando Provinciale dei Carabinieri.

L’Autorità di Governo, accolta dal Comandante Provinciale, Colonnello Leonardo Acquaro, con gli onori della guardia schierata, ha incontrato gli Ufficiali del Comando e una rappresentanza dei Comandanti di Stazione della provincia.

Il colloquio, svoltosi in un clima di viva cordialità, ha permesso di approfondire tematiche relative all’ordine e alla sicurezza pubblica, con un’analisi degli aspetti socio-economici del territorio. Particolare attenzione è stata rivolta all’attività info-operativa dell’Arma e alla sua efficacia, garantita dalla capillare diffusione dei presidi su tutto il territorio brindisino.

Al termine dell’incontro, il Prefetto ha espresso il proprio ringraziamento per la costante opera di prevenzione e repressione attuata quotidianamente dai Carabinieri a tutela della collettività e della legalità nella provincia.