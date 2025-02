Non è scontato che l’attività vocazionale di una scuola sia formalmente riconosciuta e finanche insignita a livello istituzionale. A fronte dell’accoglienza e dell’ospitalità conviviale organizzata dall’IPEOA di Brindisi in occasione della Cerimonia Natalizia del 19 dicembre 2024 presso la Casa del Prefetto, studentesse, studenti e docenti coinvolti nell’iniziativa CCO ( Centro Culturale dell’Ospitalità) sono stati invitati, il giorno 4 febbraio 2025, dal Prefetto Dott. Luigi Carnevale per la consegna dell’attestato di merito per la professionalità dimostrata.

Nell ‘impegno continuo dell’ Istituto Pertini alla Formazione, Cultura e Occupabilità sul territorio, domenica 09 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 , la scuola sarà aperta – con sportello Segreteria di assistenza all’iscrizione- a giovanissimi, loro famiglie e adulti interessati a conoscere le opportunità formative, incluso il nuovo percorso serale finalizzato al conseguimento del DIPLOMA DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA.