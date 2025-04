Proseguono i lavori programmati dall’Amministrazione Comunale per la realizzazione del nuovo asilo in via Zullino e la rifunzionalizzazione dell’ex Mercato Coperto. I due cantieri in questi giorni sono stati interessati da interventi cruciali per i rispettivi livelli di avanzamento.

“I cantieri del nuovo asilo di via Zullino e dell’ex Piazza Coperta – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – procedono speditamente. I due progetti puntano al recupero di aree che sino a poco tempo fa si presentavano in completo stato di abbandono. Rigenerare vuol dire prevenire il consumo di suolo. Per quanto riguarda la Piazza Coperta si aggiunge il grande valore ed interesse storico della struttura con la conseguente necessità di avviare un processo di valorizzazione che è partito dal restauro della facciata. Si tratta di cantieri diversi, ma accomunati dalla volontà di dare nuova vita a quanto ormai sembrava inevitabilmente perso.”

“In questi giorni – conclude l’Assessora ai Lavori Pubblici Annalisa Toma – le condizioni climatiche ci hanno consentito di compiere due passi fondamentali per i cantieri dell’asilo di via Zullino e dell’ex Piazza Coperta. Grazie ad un lavoro di squadra tra parte politica, tecnica ed imprese stiamo accelerando il più possibile per rispettare i tempi previsti dal PNRR. Sono certa che rispetteremo i termini del piano.”

In via Zullino sono in corso i lavori per la realizzazione di un nuovo asilo nido che sostituirà il plesso Collodi. Dopo aver completato la demolizione del vecchio edificio, gli operai stanno realizzando la platea di fondazione su cui sarà eretta la nuova struttura. Il progetto della nuova scuola, finanziato con 1,44 milioni di euro dal Ministero dell’Istruzione con fondi del PNRR, prevede la realizzazione di un immobile capace di ospitare tre sezioni educative dotate di servizi igienici, deposito, area per le attività ludico-ricreative e sala dedicata alla somministrazione dei pasti. In posizione contrapposta alle aule saranno realizzate le stanze per il riposo con due spogliatoi per gli operatori. Completano la configurazione dell’edificio la cucina, una lavanderia, un vano tecnico collegato con l’esterno ed il giardino che sarà attrezzato per le esigenze dei piccoli utenti.

Sono decisamente in stato avanzato, invece, i lavori nell’ex Mercato Coperto. In questa fase è stata completata l’orditura strutturale del solaio ed è stato effettuato il getto di calcestruzzo su cui si poggerà il piano di calpestio dell’edificio. Gli interventi in corso, finanziati con 3,3 milioni di euro con fondi del PNRR, stanno trasformando radicalmente l’ex mercato con la realizzazione di una piazza scoperta che si affaccerà sul frantoio ipogeo, un porticato da cui si potrà accedere nei diversi ambienti interni recuperati, ampi spazi comuni idonei ad ospitare eventi ed un auditorium attrezzato. I locali perimetrali sono stati pensati per accogliere attività commerciali, artigianali, spazi istituzionali e di servizi che faranno rivivere lo spirito del mercato inteso non solo come luogo per l’acquisto, ma come punto d’incontro.

Comune di Francavilla Fontana