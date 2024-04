Una tragica esplosione è costata la morte di un pensionato di 66 anni.

Questa mattina nell’appartamento situato in via Salvatore Digirolamo a Carovigno, l’esplosione di una stufa con bombola a gas ha causato il crollo del solaio.

A perdere la vità è stato Cosimo Guarini, un pensionato di 66 anni, residente da lungo tempo in città.

Sul luogo dell’incidente si sono immediatamente recati i vigili del fuoco, con il pronto intervento di due squadre provenienti dai distaccamenti di Ostuni e Brindisi, che hanno avuto il supporto del servizio di emergenza 118, dei carabinieri e della polizia locale.

Il crollo del solaio ha provocato la dispersione di detriti per le strade circostanti, con la porta d’ingresso dell’abitazione lanciata a diversi metri di distanza.

Il sindaco di Carovigno, Massimo Lanzillotti, si è recato sul luogo dell’incidente per supervisionare le operazioni di soccorso. Ha dichiarato che, insieme agli operatori della società partecipata del Comune, stanno attuando misure per garantire la sicurezza dell’area, compresa la delimitazione con barriere e transenne.