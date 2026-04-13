Partita la campagna elettorale del centrosinistra di Ceglie Messapica che ieri sera, domenica 12 aprile, ha presentato la candidata sindaca Agata Scarafilo.

Gremito l’Auditorium comunale per il primo appuntamento con Scarafilo (chi non ha trovato posto ha dovuto ascoltarla addirittura dall’esterno) che ha tracciato l’impegno di coalizione a tutela del “bene comune” di una città che vuole invertire quel “declino cui sembra condannata”. “Un programma – ha detto Agata Scarafilo – che non è chiuso e che sarà arricchito dai bisogni della gente, un’azione condivisa e portata avanti da competenze rappresentate dalla società civile e dai partiti che compongono il centrosinistra”.

Nel corso della serata hanno preso la parola il segretario cittadino del Partito Democratico Maurizio Semeraro, il rappresentante del Movimento 5 Stelle Massimiliano Erculeo, Isabella Vitale di Radici d’Impegno e il consigliere regionale Tommaso Gioia. Nella coalizione “larga” vi fanno parte anche Italia Viva a Rifondazione. Brevi interventi e di indirizzo prima di passare la parola ad Agata Scarafilo che ha illustrato le ragioni della candidatura e l’impegno che fa parte del progetto politico.

Per un’ora la candidata sindaca, giornalista e direttrice dei Servizi generali e amministrativi della scuola, ha elencato una serie di iniziative da realizzare in caso di elezione a sindaca della città. Ha affermato di aver accettato la candidatura non per contrapporsi a qualcuno, ma per realizzare una proposta positiva e possibile. Quindi, non contro ma per costruire, anzi ricostruire una realtà, elencando le iniziative da realizzare subito, come quella di un “Ufficio Europa” capace di intercettare e ottenere finanziamenti a beneficio della comunità. Ha poi indicato le priorità sul campo del lavoro, della famiglia, della scuola, dei più giovani. Tra i temi caldi che richiedono una decisiva inversione la cura dell’ambiente e la sicurezza, in un contesto di rinnovamento culturale e comportamentale fondato sul rispetto e sull’attenzione dell’amministrazione pubblica.

Ceglie Messapica, 13 aprile 2026