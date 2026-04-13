La Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brindisi Paola De Biasi esprime grande soddisfazione per la giornata straordinaria dedicata all’abbattimento delle liste d’attesa, svoltasi presso il blocco operatorio dell’Ospedale Perrino anche in un giorno festivo e che ha visto anche la presenza del Presidente del Consiglio regionale Toni Matarrelli.

“È stata una giornata di grande valore organizzativo e assistenziale – sottolinea la Presidente – che ha dimostrato, ancora una volta, quanto il lavoro di squadra tra tutte le professionalità coinvolte possa tradursi in risultati concreti per i cittadini”.

Nel corso dell’iniziativa sono stati effettuati circa 25 interventi chirurgici di cataratta, distribuiti su due sale operatorie. Un risultato significativo che conferma l’efficacia della programmazione e l’impegno congiunto di chirurghi, anestesisti, infermieri e personale di supporto.

“Gli infermieri rappresentano un pilastro fondamentale del sistema sanitario – prosegue la Presidente – e anche in questa occasione hanno dimostrato professionalità, disponibilità e grande senso di responsabilità, garantendo un’assistenza qualificata e umanizzata, sempre centrata sulla persona, anche al di fuori dei consueti orari di servizio”.

Un sentito ringraziamento viene rivolto alla Direzione Strategica per aver promosso e organizzato una giornata interamente dedicata ai cittadini-pazienti.

“Un’iniziativa importante – conclude la Presidente – che va nella direzione giusta: ridurre le liste d’attesa e migliorare concretamente l’accesso alle cure, rispondendo in modo efficace ai bisogni del territorio”.

Brindisi c’è.