Grave incidente stradale nella serata di oggi lungo la SS 379, all’altezza della Torre Guaceto, dove due autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro, una delle quali ha preso fuoco.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Brindisi, impegnata nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Il transito in direzione sud è stato temporaneamente interrotto per consentire i soccorsi. Presenti anche le forze dell’ordine e il personale del 118.

Secondo le prime informazioni, nell’impatto sono rimaste coinvolte una Fiat 127 e una BMW. La vettura andata a fuoco è la Fiat: al suo interno è stata rinvenuta una persona priva di vita. Il conducente dell’altra auto è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti; le sue condizioni, al momento, non desterebbero particolare preoccupazione.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

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