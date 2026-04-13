Rafforzare il legame tra formazione universitaria e sistema produttivo e industriale, accompagnando la transizione energetica e digitale del territorio: è questo l’obiettivo della collaborazione avviata tra l’Università del Salento e il Comune di Brindisi e che si sostanzierà in un arricchimento dell’offerta formativa, “cucita” sulle esigenze specifiche delle imprese e industrie partner presenti sul polo brindisino. Un obiettivo che la rettrice, Maria Antonietta Aiello, in continua e proficua interlocuzione con il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, aveva già anticipato nel corso dell’inaugurazione dell’anno accademico e che, ora, compie il primo passo ufficiale.

Il prossimo 15 aprile, alle ore 11.00, si terrà a Brindisi un tavolo tecnico presieduto proprio dal primo cittadino Marchionna e al quale parteciperà il prorettore alla Pianificazione strategica, il professor Giuseppe Grassi, e i principali stakeholder industriali del territorio: Enel, Eni, Edison, A2A, GE Avio, CETMA, il Distretto Tecnologico Aerospaziale e l’United Nations Global Service Centre. L’obiettivo è condividere strategie e percorsi formativi in grado di colmare il divario tra domanda e offerta di lavoro.

Al centro del confronto, la definizione di un’offerta formativa innovativa e coerente con i processi di riconversione industriale già avviati o in fase di progettazione. UniSalento è pronta a rispondere alle esigenze espresse dalle imprese del polo brindisino attraverso l’attivazione di nuovi corsi di laurea triennale e magistrale, anche in lingua inglese, e percorsi post-laurea – master e dottorati – mirati alla formazione di figure professionali altamente qualificate nei settori chiave della transizione energetica e digitale.

Comune e Università condividono l’attenzione a studentesse e studenti delle scuole superiori del territorio brindisino, per offrire loro opportunità formative direttamente collegate alle prospettive occupazionali locali e contribuire così a trattenere talenti e competenze e a sostenere lo sviluppo economico della città di Brindisi e del suo hinterland.

Il Comune è inoltre impegnato nella fase conclusiva del progetto per la realizzazione di una nuova sede universitaria nel centro cittadino. Il polo sarà dotato di aule e laboratori all’avanguardia, oltre a servizi essenziali come studentato, mensa, biblioteche e impianti sportivi, configurandosi come un importante attrattore anche per studentesse e studenti provenienti da altri territori.

La collaborazione tra Università e Amministrazione comunale, che coinvolge in particolare il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione per l’attivazione di nuovi percorsi in ambito ingegneristico, oltre al corso di laurea in Scienze per la Cooperazione Internazionale già attivato, rappresenta un passo strategico per ripensare il futuro industriale di Brindisi, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile, innovativo e radicato nelle competenze del territorio.

Al termine del tavolo di mercoledì 15 aprile, il sindaco Marchionna e il prorettore Grassi incontreranno la stampa nella sala “Mario Marino Guadalupi”. La conferenza stampa si terrà alle 12.30.

Prima dell’inizio dei lavori, alle ore 11.00, sarà possibile, per le emittenti televisive interessate all’iniziativa, realizzare alcuni minuti di immagini del tavolo, salvo poi lasciare la stanza.

Paola Ancora

Ufficio Comunicazione istituzionale