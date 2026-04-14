Valtur Brindisi comunica di aver definito l’accordo con l’atleta Tajion Jones, ala americana proveniente da due anni nella massima serie italiana in LBA con la Vanoli Cremona.

Il contratto firmato prevede l’opzione di estensione per la stagione 2026/27. Il giocatore indosserà la canotta biancoazzurra numero 1.

“TJ” è stato il primo giocatore statunitense firmato da Cremona nella stagione 2024/25 del ritorno in Serie A, contribuendo alla salvezza del club lombardo alla media di 8 punti (39.5% dall’arco), 2.9 rimbalzi e 1.2 assist in poco più di 20 minuti di utilizzo. Miglior prestazione in Italia nel match vinto a Napoli: 29 punti con 8/11 al tiro da tre punti in 23 minuti. Confermato al termine della stagione, è stato protagonista anche nell’attuale campionato di Serie A contribuendo alla seconda salvezza consecutiva raggiunta da Cremona, balzando agli onori della cronaca per la prestazione da 17 punti e 7 falli subiti nel match al Pala Radi contro i campioni d’Italia della Virtus Bologna.

Nativo del Tennessee, classe 1999, ha completato una significativa carriera collegiale in NCAA da miglior realizzatore della storia dell’università di North Carolina dei Bulldogs Asheville (1998 punti) e maggior numero di triple segnate (99). Al suo ultimo anno in NCAA ha tenuto una media di 18,5 punti, 5,3 rimbalzi, 4,2 assist e 3,1 palle rubate a partita, prestazioni che gli valsero un posto nel primo quintetto All-Big South e All-Big South Conference Tournament. Tajion Jones è stato il primo giocatore della Big South a segnare più di 1.800 punti (1987), 600 rimbalzi (676) e 300 triple (360) in carriera.

Al termine della Summer League disputata con la franchigia dei Charlotte Hornets, ecco l’inizio della sua esperienza europea a Leiden nella BNX League, campionato belga-olandese, in cui si mise in mostra con 13.3 punti a partita, 4.1 rimbalzi, 2 assist e 1.2 palle recuperate in regular season; statistiche incrementate negli undici match di playoff fino a raggiungere una media di 19.2 punti, 3.5 rimbalzi e 1.5 assist.

Nella stessa stagione, la partecipazione nella competizione FIBA Europe Cup protagonista di 15.4 punti, 3.4 rimbalzi e 1.5 assist ad incontro e autore di una performance da 30 punti sul parquet del Pala Masnago contro Varese.

Benvenuto a Brindisi, TJ!

TAJION JONES – LA SCHEDA

Luogo e data di nascita: Oak Ridge, Tennessee – 11/02/1999.

Altezza: 196 cm.

Peso: 86 kg.

Nazionalità: USA.

Ruolo: Ala piccola.

Carriera: UNC-Asheville Bulldogs (2020-23, NCAA), ZZ Leiden (2023-24, NED), Cremona (2024-26, ITA).

Competizioni europee: FIBA Europe Cup – ZZ Leiden 2023-24.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi