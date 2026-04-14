Nel weekend appena trascorso, Cesenatico ha ospitato le competizioni nazionali di Pole Dance e Discipline Aeree del circuito POSA, realtà di respiro mondiale affiliata all’ACSI (Associazione Centri Sportivi Italiani), valide per la qualificazione ai Campionati Europei di giugno 2026, in programma tra Budapest e la Polonia.

Grande risultato per la Vertical Gym di Brindisi, che con cinque atlete in gara conquista tre qualificazioni europee, confermandosi una delle realtà più solide e competitive del panorama nazionale.

A staccare il pass per gli europei sono state:

• Federica Maiello (Cerchio Aereo – Competitive Senior)

• Alessandra Di Campi (Cerchio Aereo – Competitive Junior)

• Giorgia Tarantini (Pole Dance – Junior Competitive)

Le atlete, capitanate dalle coach Simona Melli e Ilaria Catera, punti di riferimento dell’associazione, hanno portato in gara preparazione, tecnica e forte identità artistica.

Ottime anche le prestazioni di:

• Valentina Capriola (Pole Dance – Amatori Senior)

• Samanta Perta (Cerchio Aereo – Junior Competitive)

che, pur non qualificandosi, hanno ottenuto punteggi rilevanti e presentato routine di alto livello.

Un risultato che dà lustro a Brindisi e che conferma la crescita costante della Vertical Gym, sempre più protagonista anche in ambito internazionale.

Gli scatti allegati sono a cura di Maurizio Parise, fotografo di rilievo nel panorama delle competizioni sportive, noto per la sua capacità di raccontare attraverso le immagini l’intensità e l’eleganza delle performance in gara.