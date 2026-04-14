Nel weekend appena trascorso, Cesenatico ha ospitato le competizioni nazionali di Pole Dance e Discipline Aeree del circuito POSA, realtà di respiro mondiale affiliata all’ACSI (Associazione Centri Sportivi Italiani), valide per la qualificazione ai Campionati Europei di giugno 2026, in programma tra Budapest e la Polonia.
Grande risultato per la Vertical Gym di Brindisi, che con cinque atlete in gara conquista tre qualificazioni europee, confermandosi una delle realtà più solide e competitive del panorama nazionale.
A staccare il pass per gli europei sono state:
• Federica Maiello (Cerchio Aereo – Competitive Senior)
• Alessandra Di Campi (Cerchio Aereo – Competitive Junior)
• Giorgia Tarantini (Pole Dance – Junior Competitive)
Le atlete, capitanate dalle coach Simona Melli e Ilaria Catera, punti di riferimento dell’associazione, hanno portato in gara preparazione, tecnica e forte identità artistica.
Ottime anche le prestazioni di:
• Valentina Capriola (Pole Dance – Amatori Senior)
• Samanta Perta (Cerchio Aereo – Junior Competitive)
che, pur non qualificandosi, hanno ottenuto punteggi rilevanti e presentato routine di alto livello.
Un risultato che dà lustro a Brindisi e che conferma la crescita costante della Vertical Gym, sempre più protagonista anche in ambito internazionale.
Gli scatti allegati sono a cura di Maurizio Parise, fotografo di rilievo nel panorama delle competizioni sportive, noto per la sua capacità di raccontare attraverso le immagini l’intensità e l’eleganza delle performance in gara.