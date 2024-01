Torna in Puglia Leo Gullotta con “In ogni vita la pioggia deve cadere”, scritto e interpretato anche da Fabio Grossi. Lo spettacolo va in scena l’8 gennaio al Teatro Comunale Lucio Dalla di Manfredonia (ore 21.00) e il 9 gennaio al Cinema Teatro Italia di Francavilla Fontana (ore 21.00), nell’ambito delle stagioni dei rispettivi Comuni, organizzate in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

“In ogni vita la pioggia deve cadere” racconta la storia di una vita, la vita di due persone che vivono assieme e che si amano. Oggi si può dire che viene raccontata una “famiglia arcobaleno”, ma senza figli, solo due persone. Punto focale è la casa, che accoglie questa unione. Due persone di età differente, non la classica tipologia di bellezza, ma persone vere: gioie e dolori, con tanta fantasia. Papi e Piercarlo sono due uomini che svolgono la propria esistenza con tranquillità e serenità fino a che, un giorno, arriva “la pioggia” e questa vita, ideale, viene stravolta. Quando ci sono problemi, non siamo mai preparati ad affrontarli, ma lo si deve fare. La commedia parla d’amore, di umanità, di verità, di condivisione. In scena due attori, una casa, due vite che sono una vita.

IN OGNI VITA LA PIOGGIA DEVE CADERE

di Fabio Grossi

regia Fabio Grossi

scene Alessandro Chiti

disegno luci Umile Vainieri

musiche Germano Mazzocchetti

con Leo Gullotta e Fabio Grossi

una produzione TSA/Stefano Francioni Produzioni/Argot Produzioni

Info www.teatropubblicopugliese.it

